Il caos in Afghanistan mette alla prova l’opposizione del Partito Democratico all’intervento militare statunitense

Dalla seconda guerra mondiale, i presidenti democratici sono stati alcuni dei più strenui sostenitori dell’uso del potere americano all’estero.

Da Harry Truman a Bill Clinton, i cosiddetti internazionalisti liberali hanno inviato truppe statunitensi in Corea del Sud, Vietnam e Balcani per proteggere la democrazia ei diritti umani dalle minacce del comunismo e del nazionalismo.

Le guerre in Iraq e Afghanistan hanno cambiato questo. Sia Barack Obama che Joe Biden hanno promesso di porre fine alla “guerra eterna” dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001. Questo giuramento spinse Biden a prendere la decisione decisiva di ritirare le truppe dall’Afghanistan.

Ma secondo addetti ai lavori e analisti, il caos che ne è derivato ha messo in discussione la posizione anti-intervento dei progressisti che sono sempre più influenti nel Partito Democratico.

“molti [of Democrats] Dipende dalla situazione e guarda all’efficacia dell’uso della forza”, ha detto un ex alto funzionario dell’amministrazione Obama.

Il deputato democratico Tom Malinowski si è definito un internazionalista liberale e, rispetto ad alcune persone del partito, “ha maggior conforto nell’esercizio del potere”, ha affermato che il dibattito tra i democratici sul compito dell’interventismo non è stato ancora risolto.

Ha detto che le conseguenze del ritiro dell’Afghanistan dovrebbero “mettere in discussione l’argomentazione quasi riflessiva della sinistra secondo cui ogni impegno militare degli Stati Uniti in tutto il mondo non ha avuto alcun ruolo”.

“A volte gli Stati Uniti causano più danni che benefici, ma siamo ancora l’unica forza al mondo in cui le persone in grave pericolo si rivolgeranno per aiutare quando ne avranno bisogno. Questo è qualcosa che i progressisti americani devono capire”.

Richard Fontaine, amministratore delegato del New American Security Center, un think tank bipartisan che sostiene una forte posizione di sicurezza nazionale, ha affermato che ciò che accadrà dopo in Afghanistan avrà un forte impatto sul dibattito sull’intervento militare.

“Dato che gli Stati Uniti sono coinvolti [in Afghanistan] Concludere in un modo così negativo rischia di riconsiderare l’equilibrio tra le azioni degli Stati Uniti e il non intervento”, ha affermato. “Se l’Afghanistan diventa un rifugio per i terroristi con influenza globale. .. Allora penso che l’esito più probabile sia che torniamo in Iraq, proprio come abbiamo fatto con l’Iraq. “

Nel 2014, tre anni dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Iraq, Obama considerava l’organizzazione islamica Isis come una “squadra scolastica junior” con una minaccia minima, ma ha incontrato quello che Fontaine ha definito il più grande rifugio terroristico della storia. Pochi mesi dopo, Obama ha rimandato indietro l’esercito.

Prima delle guerre in Iraq e Afghanistan dopo l’11 settembre, entrambe le parti sostenevano fortemente l’intervento militare nel Golfo, a Panama e nei Balcani. Si basa sulla convinzione che l’esercito americano sia uno strumento efficace di politica nazionale. All’epoca, i liberali si rammaricarono del loro mancato intervento, come il genocidio del 1994 in Ruanda.

Oggi, i falchi democratici che sostengono l’uso dei militari per sostenere gli interessi strategici americani si sono scontrati con un nuovo gruppo di progressisti di sinistra guidati da Bernie Sanders. Questi democratici sostengono i diritti umani ma si oppongono”Forze militariste“.

Entrambe le ali del partito hanno criticato la gestione da parte di Biden del ritiro delle truppe dall’Afghanistan. Ro Khanna, un noto membro progressista del Congresso, ha affermato che i democratici sono ora impegnati in “un acceso dibattito” sulla militarizzazione della politica estera degli Stati Uniti. Sostiene il ritiro ma ha descritto il ritiro come “arrogante”.

Gli Stati Uniti hanno ancora più di 150.000 soldati dispiegati all’estero, 2.500 dei quali in Iraq, 900 in Siria e decine di migliaia nelle basi alleate in Medio Oriente, Giappone, Corea del Sud, Germania e altri luoghi. Il budget per la difesa di Washington è superiore ai prossimi 10 paesi messi insieme. Nonostante ciò, Biden ha ancora avanzato una richiesta di budget per la difesa di 715 miliardi di dollari USA, con un aumento di 11 miliardi di dollari USA rispetto allo scorso anno.

“Questo è più di quanto Ronald Reagan abbia proposto in dollari aggiustati per l’inflazione al culmine della Guerra Fredda”, ha detto Kahner. Sebbene il Partito Democratico continui a sostenere una forte partecipazione militare all’estero per alcuni aspetti, Khanna ritiene che “nel prossimo futuro, guerre infinite potrebbero aver posto fine ai giorni del Partito Democratico”.

Biden ha posto fine al sostegno degli Stati Uniti alla coalizione guidata dai sauditi contro la guerra in Yemen: questa è stata la sua prima mossa in politica estera. Il suo segretario di Stato Anthony Brinken, un ex sostenitore dell’uso della forza in Siria, ha negato pubblicamente le politiche di cambio di regime e il “costoso intervento militare” per cercare di promuovere la democrazia poche settimane dopo il suo insediamento.

Le persone progressiste stanno ottenendo sempre più sostegno dall’opinione pubblica.La maggior parte degli americani sostiene la decisione di Biden di ritirare le truppe dall’Afghanistan e Numero ridotto Dei Democratici sostengono l’idea americana Eccezionalismo. Tuttavia, dalla caduta di Kabul, il grado di approvazione del presidente Immersione Al loro punto più basso.

Heather Hurlburt, autrice di discorsi per l’ex presidente Bill Clinton e attualmente un nuovo think tank americano, ha affermato che gli americani non tendono a votare su questioni di sicurezza nazionale, ma votano in base a “percezioni di forza e leadership”.

Biden è visto come un realista moderato e tradizionale che attraversa gli estremi nel suo partito, e gli osservatori lo paragonano a un’enorme tenda che si estende ai margini della politica interna ed estera.

Tom Wright, esperto di politica estera presso la Brookings Institution, ha affermato che l’esperienza degli Stati Uniti in Afghanistan potrebbe “consolidare” la determinazione dell’amministrazione Biden a dimostrare il proprio impegno nei confronti degli alleati statunitensi e continuare a prestare attenzione alle minacce provenienti dalla Cina.

Bill Kristol, autoproclamatosi neoconservatore, ritiene che ci sia una sovrapposizione tra la sua posizione e gli internazionalisti liberali del Partito Democratico. Ritiene che Biden debba ora ai falchi del suo partito un “risarcimento” per il ritiro delle truppe dall’Afghanistan, aggiungendo che si aspetta le politiche verso Russia e Cina saranno più dure.

“Sarà molto interessante osservare tutto, dal bilancio della difesa ad altri impegni internazionali al Congresso”, ha affermato.

“Puoi immaginare una scena in cui… lui [Biden] Vuoi assicurarti che i cinesi non pensino che questo dia loro il via libera [invading] Taiwan e Russia pensano che questo non sia una sorta di via libera per l’Ucraina o il Donbass. “

Il governo sta già confutando l’affermazione dei media statali cinesi secondo cui gli abusi degli Stati Uniti in Afghanistan indicano che se Taiwan viene attaccata, anche Washington abbandonerà Taiwan.

Mercoledì, Biden ha detto all’ABC: “Abbiamo fatto una promessa sacra… Se qualcuno invade o intraprende un’azione contro i nostri alleati della NATO, risponderemo. Questo è il caso del Giappone, della Corea del Sud e di Taiwan”.

Tuttavia, le prospettive di un intervento militare a sostegno del desiderio di Biden di ideali democratici al centro della sua politica estera rimangono basse.

Il governo ha risolto le crisi dei diritti umani in Bielorussia, Etiopia e Myanmar attraverso condanne e sanzioni e ha cambiato gli appelli dei militanti per rimuovere con la forza i leader oppressivi.

Trita Parsi, il co-fondatore di un nuovo think tank che si oppone al militarismo nella politica estera degli Stati Uniti, ha affermato che la posizione di Biden sull’Afghanistan renderà difficile per qualsiasi democratico proporre nuovi interventi.

“Non puoi proteggere i diritti umani con una pistola”, ha detto. “Abbiamo bisogno di altri dieci anni in Afghanistan per vederlo chiaramente?”

Copertura aggiuntiva di Lauren Fedor a Washington