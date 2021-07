Il capo dei Centri statunitensi per il controllo delle malattie ha affermato che il governo federale non imporrà regolamenti obbligatori sui vaccini COVID-19 Reuters

Ma Varensky ha aggiunto: “Questo non è diverso da… altri vaccini obbligatori”, ad esempio, per gli scolari e il personale medico che lavora negli ospedali.

Il numero di casi di COVID-19 negli Stati Uniti è in aumento, soprattutto nelle aree con bassi tassi di vaccinazione. In particolare, con l’aumento del numero di casi della variante Delta del coronavirus, questa settimana le autorità sanitarie hanno adottato nuove misure per incoraggiare la vaccinazione e hanno detto agli americani vaccinati di indossare maschere negli hotspot COVID-19.

Mentre alcuni americani hanno insistito per rifiutare la vaccinazione, l’amministrazione del presidente Joe Biden ha cercato modi per migliorare il livello di vaccinazione negli Stati Uniti. Biden giovedì ha esortato https://www.reuters.com/world/us/biden-federal-worker-vaccination-push-affect-millions-2021-07-29 i governi locali a pagare le persone per vaccinare e sviluppare nuove regole richiedere ai lavoratori federali di fornire prove di vaccinazione o test regolari, indossare maschere e restrizioni di viaggio.

WASHINGTON (Reuters) – La dottoressa Rochelle Valensky, direttrice dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha affermato venerdì che agli americani non sarà richiesto di vaccinarsi contro il COVID-19 a livello nazionale, il che ha chiarito i suoi precedenti commenti fatti in un’intervista televisiva.

