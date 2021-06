Il capo del carnevale ha discusso dei rischi Covid prima di consentire alle navi da crociera di navigare nel 2020

I documenti del tribunale degli Stati Uniti mostrano che il capo del carnevale ha discusso del pericolo del coronavirus con i dirigenti all’inizio dello scorso anno, ma ha permesso alla nave da crociera della compagnia di continuare a navigare per un mese, causando la morte dopo un’epidemia a bordo.

Gli avvocati che rappresentano più di 100 passeggeri su tre navi da crociera Carnival in mare a febbraio e marzo dello scorso anno hanno inviato un’e-mail al tribunale della California che mostrava il CEO di Carnival Arnold Donald Sebbene il virus si sia diffuso rapidamente in Asia e successivamente nelle Americhe, ha partecipato personalmente alla decisione se continuare a navigare.

Carnival ha sostenuto che Donald non dovrebbe testimoniare in questo caso perché non è stato coinvolto nella decisione quotidiana se le navi della Princess Cruises dovrebbero navigare a bordo, che alla fine sono state messe in quarantena dopo che il virus è scoppiato a bordo. La fine di febbraio e l’inizio di marzo.

Successivamente, il tribunale ha stabilito che Donald dovrebbe essere interrogato la prossima settimana nell’ambito del procedimento preliminare relativo al caso della nave da crociera Supreme Princess previsto per il processo a settembre.

“La nostra affermazione principale era che a quel tempo, l’industria delle crociere era molto chiara sul fatto che il viaggio mettesse i suoi passeggeri in serio pericolo… Tutto questo può essere evitato. Tutto quello che devono fare è dire che mi dispiace che il viaggio è stato cancellato. “Mark Chalos, avvocato di Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, che rappresenta i passeggeri, ha detto.

I documenti del tribunale recitano: “In qualità di CEO di Carnival, il signor Donald ha partecipato personalmente al dialogo e al processo decisionale sulla risposta del carnevale alla pandemia e comprende le informazioni condivise tra i dirigenti dell’azienda”.

Secondo le e-mail inviate e inviate dai due successivamente, Donald ha incontrato il dottor Grant Tallinn, il capo ufficiale medico del Carnevale a gennaio, per discutere della “situazione in rapido sviluppo” e “potrebbero esserci più di 2.000 casi confermati di umani- trasmissione all’uomo”. L’attore ha intentato causa al tribunale.

Il 5 febbraio, un’altra e-mail tra Donald e un rappresentante dell’International Cruise Lines Association ha discusso se i clienti dovrebbero essere invitati prima dell’imbarco se “sentono la febbre o i brividi sul divano” [sic] O difficoltà respiratorie.” Il querelante ha affermato che ciò dimostrava anche che l’individuo era coinvolto nella risposta al coronavirus del carnevale.

Carnival ha rivelato in un documento normativo del 28 gennaio 2020 che in risposta alle restrizioni di viaggio della Cina, ha annullato 9 viaggi e che il coronavirus potrebbe avere un “impatto significativo” sulla sua performance finanziaria.

All’epoca, l’Organizzazione mondiale della sanità non aveva formulato alcuna raccomandazione per limitare i viaggi globali. Il 24 gennaio ha affermato che “dovrebbero essere attuate misure per limitare il rischio di esportazione o importazione di malattie e non per imporre restrizioni non necessarie al traffico internazionale”.

La nave da crociera Grand Princess doveva originariamente salpare per le Hawaii ed è partita da San Francisco il 21 febbraio dopo l’attracco in Messico. Tuttavia, dopo che l’epidemia è stata scoperta sulla nave, è stata costretta ad attraccare al largo della costa della California e 3.000 passeggeri a bordo sono stati messi in quarantena.

Da allora, l’epidemia è stata collegata a oltre 120 casi di Covid-19 e 7 decessi. Secondo i rapporti, sono stati segnalati 2.409 casi di Covid-19 e 80 decessi relativi alla nave da crociera Carnival. analisi Araldo di Miami.

“La realtà è che quando siamo partiti con la Principessa Suprema, non c’era alcuna trasmissione comunitaria nota in California”, ha detto Donald al Financial Times a marzo.

“Carnival ha decenni di esperienza con gli agenti patogeni presenti nell’aria sulle loro navi. Sanno che le navi da crociera sono particolarmente sensibili agli agenti patogeni presenti nell’aria. Ci sono molte persone in un piccolo spazio chiuso”, ha detto Chalos.

Carnival ha dichiarato: “Di solito non commentiamo le controversie attive. La nostra massima priorità è la conformità, la protezione dell’ambiente e la salute, la sicurezza e il benessere degli ospiti, degli equipaggi e dei dipendenti a terra, nonché delle comunità che visitiamo. “