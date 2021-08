Il capo del disastro negli Stati Uniti afferma che i tassi di vaccinazione negli stati a rischio di uragani sono in aumento Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

3/3 © Reuters. In un’intervista con Reuters a Washington, la direttrice della Federal Emergency Management Agency (FEMA) Deanne Criswell (Deanne Criswell) ha discusso dei preparativi per gli uragani in caso di aumento delle infezioni da coronavirus (COVID-19) e L’impatto del cambiamento climatico sulle condizioni meteorologiche avverse ,



2/3

Andrea Salal

Washington (Reuters)-Deanne Criswell, un alto funzionario degli Stati Uniti responsabile dei soccorsi in caso di catastrofe, ha dichiarato a Reuters che l’ondata di infezioni da COVID-19 e una forte informazione pubblica stanno iniziando a stimolare un aumento dei tassi di vaccinazione negli stati a rischio di uragani. essere fatto. Mercoledì.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato la scorsa settimana https://www.reuters.com/world/us/biden-urge-americans-hurricane-prone-states-get-covid-19-shots-2021-08-10 Stati Uniti sudorientali -molti dei quali hanno tassi di vaccinazione relativamente bassi-stanno vaccinando il COVID-19 prima che la stagione delle tempeste acceleri, sulla base del fatto che se le persone devono evacuare e utilizzare rifugi, il rischio di esposizione aumenterà.

In un’intervista con Reuters presso il Centro di coordinamento della risposta nazionale della FEMA a Washington, Chris Well, la prima direttrice donna della Federal Emergency Management Agency, ha affermato che i forti appelli di Biden e di altri funzionari stanno iniziando a dare i loro frutti.

Ha detto: “Se devi evacuare, vogliamo assicurarci di proteggerti, proteggere la tua famiglia e le persone con cui potresti entrare in contatto.” Ha incoraggiato la riluttanza ad accettare i loro colpi.

“Ora stanno vedendo il picco delle loro comunità, quindi stanno iniziando a preoccuparsi”, ha detto. “Qualunque sia la ragione, ora è il momento di ottenere il vaccino”.

Chriswell ha affermato che i funzionari della contea di Miami-Dade, in Florida e in altre aree, hanno riportato un maggiore interesse per le vaccinazioni e hanno esortato gli americani a evitare di politicizzare la situazione.

“Il disastro non è rosso e il disastro non è blu”, ha detto, riferendosi ai colori tradizionalmente associati ai partiti repubblicano e democratico negli Stati Uniti. “Vogliamo solo assicurarci di avere tutto pronto prima dell’impatto della tempesta”.

Ha detto che dopo la recente tempesta, la FEMA sta fornendo vaccini COVID-19 nei centri di ripristino di emergenza in Louisiana e Detroit e lo farà altrove. “È importante cercare di incontrare le persone dove sono”, ha detto. “Vogliamo rendere più facile per loro ottenere (vaccinazioni).”

La diffusione del coronavirus in Florida e in altre parti degli Stati Uniti sudorientali è particolarmente grave e queste aree si stanno preparando a grandi tempeste mentre gli Stati Uniti entrano nel picco della stagione degli uragani atlantici.

Criswell ha affermato che la FEMA continuerà a pagare le camere d’albergo e altri rifugi su piccola scala per le famiglie che normalmente non sono autorizzate ad ospitare bambini e altre famiglie che non possono essere vaccinate.

L’agenzia collabora anche con gli stati per fornire qualsiasi attrezzatura necessaria per garantire il distanziamento sociale nei grandi rifugi, specialmente nelle aree ad alta popolazione.

Chriswell ha anche detto che sta prestando molta attenzione alla tempesta tropicale Henry, che secondo gli esperti potrebbe diventare un uragano nei prossimi giorni e rinnovare l’Inghilterra.

cambiamento climatico

Criswell ha affermato che il cambiamento climatico causerà tempeste e condizioni meteorologiche più gravi nei prossimi anni e la FEMA può svolgere un ruolo chiave nel ridurre l’impatto dei disastri naturali.

“Dobbiamo aver visto l’impatto del cambiamento climatico”, ha detto, citando l’incendio di Dixie https://www.reuters.com/world/us/california-wildfire-crisis-escalates-amid-extreme-winds-2021-08 -18, ora la più grande ondata di freddo nella storia della California https://www.reuters.com/article/us-usa-weather-texas-power-insight/why-a-predictable-cold-snap-crippled-Deck The Saskatchewan la rete elettrica idUSKBN2AL00N ha causato interruzioni di corrente in Texas all’inizio di quest’anno, così come altri eventi meteorologici gravi.

Ha detto che l’agenzia sta fornendo 5 miliardi di dollari senza precedenti per aiutare gli stati e le comunità locali ad adottare più misure per ridurre il rischio di tempeste, incendi e disastri, aggiungendo che lavorerà per mantenere questo livello di finanziamento nei prossimi anni.

Ha affermato che in passato il limite massimo per tali fondi era di 5 milioni di dollari, ma l’amministrazione Biden ha aumentato il limite a 50 milioni di dollari, che finanzieranno progetti più grandi e sistematici.

Ha detto che l’agenzia ha anche esortato più persone ad acquistare un’assicurazione contro le inondazioni, stabilendo allo stesso tempo valutazioni assicurative più differenziate per garantire che i proprietari di case più rischiosi non ricevano sussidi da altri.

La FEMA ha anche pubblicato questa settimana un indice di rischio paese online ampliato per aiutare le comunità locali a comprendere i rischi specifici di inondazioni, incendi o altri disastri naturali e quindi lavorare per ridurre questi rischi.