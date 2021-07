Il capo della politica verde dell’UE ha sviluppato un piano per promuovere la divulgazione dei veicoli elettrici

Nell’ambito del piano di decarbonizzazione economica dell’UE, Bruxelles sta cercando di stimolare l’uso di veicoli elettrici mediante l’eliminazione obbligatoria dei motori a combustione interna e una scadenza per il pagamento dei prezzi del carbonio da parte delle case automobilistiche.

Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea responsabile della politica verde, ha dichiarato al Financial Times che Bruxelles sta preparando una strategia su più fronti per ridurre il costo dei veicoli elettrici e far sì che “tutti gli europei” possano utilizzare auto più pulite.

La Commissione europea proporrà una serie di misure questo mese per garantire che l’UE possa raggiungere il suo obiettivo di ridurre le emissioni medie di carbonio del 55% nel 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Timmermans ha affermato che queste misure includeranno l’inasprimento degli standard sulle emissioni di anidride carbonica per le nuove auto vendute nei prossimi dieci anni e ha proposto che le case automobilistiche paghino per l’inquinamento nell’ambito del sistema di scambio delle emissioni guidato dal mercato dell’UE.

“Dobbiamo fare queste due cose per stimolare l’introduzione di veicoli elettrici. Non crediamo che solo l’annuncio di una scadenza possa risolvere il problema, ma diciamo all’industria, come abbiamo fatto, che adotteremo standard di emissione più severi. sta effettivamente fornendo informazioni e spingendoli in questa direzione”, ha affermato.

Se le tue preoccupazioni sono [making it to] Alla fine del mese, la fine della vita sulla Terra non è qualcosa a cui pensi tutti i giorni. .. Tutto quello che presentiamo deve essere credibile dal punto di vista sociale

Un funzionario dell’UE ha dichiarato al Financial Times che Bruxelles sta valutando di ridurre le emissioni medie di anidride carbonica delle nuove auto del 100% entro il 2035: questa è in realtà la scadenza per la vendita dell’ultimo lotto di auto a benzina e diesel nell’UE.Tedesco VolkswagenLa scorsa settimana è stato annunciato che il suo obiettivo è fermare la produzione di veicoli con motore a combustione interna in Europa entro il 2035.

Quando gli standard UE sulle emissioni delle automobili hanno concordato per la prima volta nel 2018 di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 37,5% nel 2030, sono stati oggetto di feroci pressioni da parte delle case automobilistiche. Il funzionario ha dichiarato che lo standard potrebbe essere rivisto al 60% e al 100% rispettivamente nel 2030 e nel 2035.

L’obiettivo dell’UE è diventare la prima grande regione a raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. Bruxelles proporrà 13 misure legislative il 14 luglio per trasformare gli obiettivi in ​​realtà giuridica. La legislazione deve essere approvata dalla maggioranza dei membri del Parlamento europeo e dei 27 Stati membri dell’UE per entrare in vigore.

Timmermans ha affermato che poiché l’industria investe nella tecnologia delle batterie a basse emissioni, l’approccio dell’industria automobilistica è “completamente cambiato”. Secondo i dati dell’Agenzia europea dell’ambiente, entro il 2020 i veicoli elettrici rappresenteranno circa l’11% delle nuove immatricolazioni di auto nell’UE, tre volte quella dell’anno precedente.

“L’industria automobilistica ha davvero accettato la sua idea di decarbonizzazione. Ci saranno sempre discussioni su quale velocità, ma penso che capiscano già che questa è la strada da percorrere”, ha detto.

Timmermans ha affermato che includendo le case automobilistiche nel sistema dei prezzi del carbonio dell’UE, anche gli inventari esistenti dei veicoli “sporchi” sulla strada dovrebbero essere ridotti. Bruxelles si sta preparando a includere il trasporto e l’alloggio in un piano di mercato del carbonio a capitalizzazione più ridotta, in cui vari dipartimenti devono acquistare e vendere crediti di carbonio in base alle loro emissioni.

Frans Timmermans ha affermato che la strategia su più fronti dell’UE ridurrà i costi e renderà “auto più pulite accessibili a tutti gli europei” © Johanna Geron/Pool via AP

I governi delle regioni più povere dell’Unione europea hanno criticato la proposta sul prezzo del carbonio per penalizzare i consumatori a basso reddito che non possono passare facilmente ai veicoli elettrici o ad altri metodi di trasporto verdi.

Timmermans ha affermato che Bruxelles cercherà di persuadere gli Stati membri a credere nei meriti del sistema proponendo l’istituzione di un fondo sociale per l’azione per il clima, che utilizzerà “grandi porzioni” dei proventi del mercato del carbonio per l’edilizia abitativa e dei trasporti per alleviare l’onere per le famiglie più colpite.

Ha detto: “Deve essere sostanziale, in modo da mitigare le conseguenze di coloro che sono colpiti in modo non uniforme da questi cambiamenti”.

Il socialdemocratico olandese Timmermans ha affermato che nonostante i timori che la situazione in Francia si ripeta nel 2018 “Gilet giallo” Fortemente contrario Contrariamente ai piani per aumentare le tasse sulla benzina, le emissioni nel settore dei trasporti sono aumentate negli ultimi anni. I paesi poveri dell’Europa orientale hanno anche avvertito che le loro economie che dipendono dai combustibili fossili potrebbero essere penalizzate dal rapido ritmo di decarbonizzazione.

“Il senso di urgenza non è lo stesso in tutta Europa. Se sei più preoccupato per [making it to] Alla fine del mese, la fine della vita sulla Terra non è qualcosa a cui pensi tutti i giorni”, ha detto.

“Non importa quello che presentiamo, deve essere credibile da un punto di vista sociale. Questa è probabilmente la più grande operazione di trasformazione a memoria d’uomo. Sarà difficile”.

La Commissione europea risponderà anche alla richiesta dell’UE di un’infrastruttura di ricarica più completa.la ricerca mostra Tre paesi, Francia, Paesi Bassi e Germania, possiedono il 70% di tutte le stazioni di ricarica per auto nell’Unione europea.

Timmermans ha affermato che l’obiettivo attuale dell’UE di stabilire 1 milione di punti di ricarica entro il 2025 è “moderato” e Bruxelles imporrà requisiti più severi ai punti di ricarica in prossimità geografica più piccola alla fine di questo mese.

“Dobbiamo garantire che tutti gli europei possano viaggiare con veicoli elettrici e ricaricarli a una distanza ragionevole da dove devono andare o dove vivono”, ha affermato.