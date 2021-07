Il capo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Muto non esclude la possibilità di annullare le Olimpiadi nell’undicesima ora Reuters

Muto è un ex alto funzionario finanziario che ha stretti legami con il partito di governo giapponese ed è noto per le sue parole caute, mentre gli organizzatori stanno affrontando la rabbia pubblica interna per le restrizioni del coronavirus e le paure causate dai partecipanti olimpici dall’estero. casi.

Il numero di casi di COVID-19 a Tokyo è in aumento e le Olimpiadi, che sono state posticipate dalla pandemia lo scorso anno, si terranno senza spettatori. Il Giappone ha deciso questo mese che i partecipanti giocheranno in campi vuoti per ridurre al minimo il rischio di ulteriori infezioni.

Quando è stato chiesto in una conferenza stampa se i Giochi Olimpici originariamente programmati per l’apertura di venerdì potessero essere ancora cancellati, Toshiro Muto ha affermato che monitorerà da vicino il numero di infezioni e discuterà con gli organizzatori, se necessario.

TOKYO (Reuters) – Martedì il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo non ha escluso la possibilità di cancellare gli eventi sportivi globali all’ultimo minuto, poiché il numero di casi di coronavirus continua ad aumentare, il che rappresenta una sfida crescente per gli organizzatori.

