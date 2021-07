Il capo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 non esclude la possibilità di annullare le Olimpiadi Reuters

Share it

5/5 © Reuters. Anteprima delle Olimpiadi di Tokyo 2020-Tokyo, Giappone-20 luglio 2021. Una vista panoramica degli anelli olimpici fuori dallo Stadio Nazionale, sede principale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Reuters/Kim Kyung-Hoon



2/5

Parco Zhoumin e Murakami Sakura

TOKYO (Reuters) – Martedì il presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020 non ha escluso l’annullamento delle Olimpiadi a causa dell’aumento dei casi di COVID-19, poiché sempre più atleti sono risultati positivi al virus e gli sponsor hanno rinunciato al piano per partecipare venerdì la cerimonia di apertura.

Quando è stato chiesto in una conferenza stampa se gli eventi sportivi globali sarebbero stati ancora cancellati, Muto Toshiro ha detto che presterà molta attenzione al numero di infezioni e si terrà in contatto con altri organizzatori, se necessario.

“Se c’è un aumento dei casi, continueremo la discussione”, ha detto Muto.

“Abbiamo concordato che, a seconda della situazione del nuovo virus corona, terremo nuovamente i colloqui a cinque. In questo momento, il numero di nuovi casi di virus corona può aumentare o diminuire, quindi valuteremo cosa dovremmo fare quando si presenta la situazione”.

Un portavoce delle Olimpiadi di Tokyo del 2020 ha successivamente dichiarato che gli organizzatori erano “concentrati al 100% sull’ospitare un’Olimpiade di successo”.

Il numero crescente di casi di COVID-19 a Tokyo ha gettato un’ombra enorme sull’evento che è stato posticipato dalla pandemia lo scorso anno e che ora si giocherà senza spettatori. Il Giappone ha deciso questo mese che i concorrenti gareggeranno in campi vuoti per ridurre al minimo i rischi per la salute.

Dal 1 luglio, il Giappone ha ricevuto 67 casi di infezione da COVID-19 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/coronavirus-incidents-tokyo-olympics-2021-07-15 L’organizzatore ha detto martedì, quando cominciarono ad arrivare molti atleti e funzionari.

Il programma di vaccinazione del Giappone è in ritardo rispetto alla maggior parte degli altri paesi sviluppati, avendo registrato più di 840.000 casi e 15.055 decessi, mentre la città ospitante delle Olimpiadi Tokyo sta vivendo una nuova ondata con 1.387 casi registrati martedì.

Muto è un ex alto funzionario finanziario che ha stretti legami con il partito di governo giapponese ed è noto per le sue parole caute, mentre i funzionari stanno affrontando la rabbia pubblica interna per le restrizioni del coronavirus e i timori che i partecipanti olimpici dall’estero possano innescare. Il numero di casi è aumentato.

Il presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO) Thomas Bach ha affermato che la cancellazione dell’evento non è mai stata un’opzione e gli organizzatori si sono impegnati a garantire che le Olimpiadi siano “sicure e affidabili”.

Ma gli esperti hanno visto scappatoie nella “bolla” olimpica che richiedono test frequenti e sono progettate per limitare l’esercizio dei partecipanti.

Seiko Hashimoto, che è stata presidente del comitato organizzatore insieme a Muto, ha affermato che le misure di sicurezza adottate per placare il pubblico giapponese non sono necessariamente valide, poiché sa che il sostegno pubblico alle Olimpiadi è diminuito.

Hashimoto ha dichiarato nella stessa conferenza stampa: “Voglio davvero scusarmi dal profondo del mio cuore per l’accumulo di insoddisfazione pubblica e preoccupazione per le Olimpiadi”.

“Sfida senza precedenti”

Il primo grande test su come ospitare le Olimpiadi durante la pandemia si verificherà probabilmente nel campionato di calcio maschile, quando il Giappone affronterà una squadra sudafricana che potrebbe non essere in grado di inviare 11 giocatori a causa del coronavirus.

Il gioco si terrà giovedì, il giorno prima della cerimonia di apertura, ma i migliori sponsor Panasonic (OTC:) Corp., Fujitsu e NEC salteranno la cerimonia di apertura. Toyota Motor (NYSE:) Corp ha rinunciato https://www.reuters.com/lifestyle/sports/two-threes-japanese-doubt-pandemic-olympics-can-be-safe-says-poll-2021-07-19 tutti Pubblicità televisive relative alle Olimpiadi del lunedì.

L’agenzia di stampa Kyodo ha dichiarato che Bach, che incontrerà giovedì l’imperatore Naruhito del Giappone, ha dichiarato martedì che gli organizzatori non avrebbero mai immaginato la “sfida senza precedenti” di portare questo evento globale a Tokyo e ha elogiato il personale medico e i volontari di tutto il mondo Nella pandemia c’è lo “sforzo eroico”.

La federazione messicana di baseball ha dichiarato martedì che due membri della squadra di baseball olimpica messicana sono risultati positivi al COVID-19 nell’hotel della squadra prima di dirigersi a Tokyo.

Ha detto che gli atleti Hector Velazquez e Sammy Solis che sono risultati positivi domenica sono stati messi in quarantena e tutti i membri del team stanno aspettando ulteriori risultati dei test.

Kenji Shibuya, l’ex direttore dell’Institute of Population Health, King’s College London, ha affermato che il sistema delle bolle degli organizzatori si è “un po’ rotto”.

Ha aggiunto: “Naturalmente, ciò che mi preoccupa di più è che ci saranno infezioni a grappolo nei villaggi (atleti) o in alcuni alloggi e interazioni con la gente del posto”.

Hashimoto, presidente del comitato organizzatore, ha affermato che il pubblico è preoccupato, “perché ritengono che la situazione attuale sembri indicare che la sceneggiatura progettata per garantire la sicurezza non fornisce un senso di sicurezza”.

In un sondaggio condotto dall’Asahi Daily, il 68% degli intervistati ha espresso dubbi sulla capacità degli organizzatori olimpici di controllare le infezioni da coronavirus e il 55% degli intervistati ha affermato di essere contrario a continuare a ospitare le Olimpiadi.