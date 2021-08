Il capo dell’exchange di criptovalute statunitense Binance si dimette dopo tre mesi

Brian Brooks, CEO di Binance America, ha annunciato che si dimetterà dal travagliato scambio di criptovalute in soli tre mesi, citando “una divergenza di direzione strategica”.

In un tweet, Brooks, l’ex regolatore bancario degli Stati Uniti, ha scritto: “Fai sapere a tutti che mi sono dimesso da CEO di Binance USA. Nonostante le differenze nella direzione strategica, spero che i miei ex colleghi avranno successo. Stanno arrivando cose nuove ed entusiasmanti!”

Brooks è stato revisore ad interim della valuta dell’amministrazione Trump fino a gennaio di quest’anno, per poi assumere la guida del gruppo americano di Binance a maggio. Prima di guidare l’OCC, era il chief legal officer dell’exchange di criptovalute Coinbase.

All’improvviso, il principale exchange globale di Binance, Binance.com, ha affrontato Recensione critica Quest’anno, le autorità di regolamentazione nel Regno Unito, Germania, Giappone e Hong Kong hanno espresso preoccupazione per la protezione dei consumatori negligenti e le pratiche antiriciclaggio.

Rimango fiducioso nell’attività di Binance America e nel suo impegno per il servizio clienti e l’innovazione

I riflettori hanno spinto alcuni tradizionali gruppi di servizi finanziari e investitori relazione severa comunicare con.Allo stesso tempo, lo scambio ha Mossa Per limitare la fornitura di alcuni prodotti derivati ​​ad alto rischio e per aggiungere una protezione aggiuntiva per i commercianti al dettaglio in determinate regioni.

Brooks ha affermato in passato che, sebbene Binance USA e Binance.com abbiano in comune il principale azionista Zhao Changpeng, operano in modo indipendente. Brooks una volta ha dichiarato che Binance USA ha ottenuto una licenza tecnologica da Binance.com.

Nell’intervista Forbes la scorsa settimanaBrooks ha dichiarato che intende garantire una maggiore indipendenza tra i due aggiungendo altri membri del consiglio al gruppo statunitense non correlato a Binance.

Ha aggiunto che si aspetta che Binance USA diventi uno dei due più grandi exchange di criptovalute della società insieme al suo principale concorrente Coinbase, e che la società è impegnata in un round di finanziamenti privati. Ha anche affermato che prevede che l’azienda approfondisca il campo della finanza decentralizzata.

Brooks non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

In una dichiarazione pubblicata su Twitter, Zhao, che è anche CEO di Binance.com e Presidente di Binance USA, ha affermato che le sue dimissioni non influenzeranno i clienti di Binance USA, aggiungendo: “Sono preoccupato per l’attività di Binance USA e si impegna a servire i clienti e innovare costantemente. Binance America è pronta a continuare a sviluppare e potenziare il futuro della finanza.”