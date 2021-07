Il capo di Intel ha affermato che l’industria dei chip ha bisogno di maggiore integrazione

Il CEO di Intel afferma che in futuro sarà necessaria una maggiore integrazione Industria di produzione di chipPochi giorni fa, è stato riferito che il produttore di chip americano stava negoziando per acquisire GlobalFoundries per $ 30 miliardi.

“Pensiamo solo che i giocatori più piccoli non saranno in grado di tenere il passo”, ha detto Pat Gelsinger. In una teleconferenza con gli analisti per discutere gli ultimi guadagni di Intel, ha aggiunto che “le fonderie senza capacità di primo piano” – il termine solitamente usato per riferirsi alle aziende che non producono chip per computer con le dimensioni più piccole – avranno difficoltà a competere. .

GlobalFoundries, che è di proprietà di Mubadala, il fondo sovrano di Abu Dhabi, ha abbandonato la sua principale industria manifatturiera tre anni fa. A quel tempo, ha annullato il suo piano per la produzione di chip a 7 nanometri: Intel ha lavorato duramente per adottare la stessa tecnologia di processo.

I commenti di Gelsinger sono di gran lunga l’indicazione più chiara che il produttore di chip statunitense può utilizzare l’accordo per migliorare la sua base produttiva. Intel ha affermato di essere in trattative con 100 potenziali clienti sulla nuova attività di fonderia annunciata a marzo per giustificare la rapida espansione dei suoi impianti di produzione.

“Non diremo che le fusioni e le acquisizioni sono importanti, ma non lo escluderemo”, ha detto a Wall Street il CEO di Intel. Mubadala non ha commentato le trattative con Intel riportate dal Wall Street Journal, mentre GLOBALFOUNDRIES ha detto che non era in discussione.

Allo stesso tempo, Intel ha detto che si aspetta Serraggio della catena di approvvigionamento Mescolando il mondo dell’elettronica al suo apice quest’estate e prevedendo che potrebbero volerci altri due anni per alleviare completamente la pressione sull’intero settore e riportare l’offerta dei clienti alla normalità.

La società ha affermato che la pressione dell’offerta, in particolare la mancanza di silicio utilizzato per realizzare i chip Intel, ostacolerà la produzione di semiconduttori per personal computer in questo trimestre, influenzando così le vendite. Nel tentativo di aumentare finalmente la produzione di chip a 7 nm, Intel ha dichiarato che dovrà affrontare costi più elevati entro la fine dell’anno.Questa cautela e l’aumento dei costi hanno causato un calo delle sue scorte del 2% nel trading after-hour.

Alcuni leader del settore prevedono che la fornitura di chip riprenderà più velocemente, ritenendo che la carenza di fornitura sia esacerbata artificialmente dai clienti che ordinano in eccesso nel tentativo di compensare la carenza. Ma Gelsinger ha avvertito per mesi che questi problemi ostacoleranno i produttori di elettronica più a lungo di quanto molti si aspettassero e giovedì ha ribadito che “ci vorranno un anno o due affinché l’industria raggiunga la domanda”.

L’avvertimento è arrivato quando Intel ha annunciato guadagni sorprendenti del secondo trimestre, grazie al continuo rimbalzo delle vendite di PC dopo il blocco di Covid-19. I 19,6 miliardi di dollari di entrate sono stati quasi 2 miliardi in più rispetto alle aspettative di Wall Street, sebbene le vendite fossero ancora leggermente inferiori rispetto a un anno fa, quando l’aumento della domanda digitale causato dalla pandemia ha portato a un aumento delle vendite di chip per le società cloud.

Intel ha aumentato le sue precedenti previsioni di fatturato per l’intero anno da 1 miliardo di dollari a 73,5 miliardi di dollari, nonostante la sua eccezionale performance di 2 miliardi di dollari nel trimestre precedente, ciò significa ancora che c’è ancora un divario di 1 miliardo di dollari per il resto dell’anno .