Il caso dello spionaggio di Berlino ci ricorda che il vero spionaggio è mediocre e umano

L’autore è il direttore della società di consulenza Mayak Intelligence e professore emerito presso l’University College di Londra

Cosa c’è di così interessante nelle notizie sulla sicurezza? Ambasciata britannica È troppo mediocre prendere documenti riservati e consegnarli a gestori russi a Berlino? Pertanto, ci ricorda che lo spionaggio moderno è lontano dal mondo ritratto da John le Carré e Len Deighton durante la Guerra Fredda.

Siamo vincolati dal desiderio delle agenzie di spionaggio informatico e di intelligence per gli strumenti e le tecnologie più recenti e l’adozione tempestiva di buffonate high-tech. Tuttavia, supponendo che le accuse siano confermate, il caso di Berlino è un importante promemoria del fatto che l’intelligenza umana – humint – è ancora la più importante di tutte le cosiddette “discipline di raccolta”.

Gli hacker possono accedere ai file archiviati sui computer, le intercettazioni telefoniche possono intercettare le conversazioni e i satelliti possono fotografare i dispositivi. Ma tutti hanno soluzioni. La Guardia rivoluzionaria iraniana ha inviato ordini chiave su carta tramite espresso in motocicletta per evitare di intercettare gli Stati Uniti e Israele, e la Russia ha usato carri armati gonfiabili per ingannare i satelliti. Gli umani sono fantasiosi, auto-guidati, in grado di notare il contesto e dirti ciò che non sai di dover sapere. Ecco perché tutti, dall’MI6 e dalla CIA ai russi, spendono ancora molte energie per reclutarli.

Proprio come nel caso di Berlino, la maggior parte delle persone in questo mondo non sono la famiglia Kim Philby, e nemmeno Sergey Skripal, ma piccole persone: impiegati e funzionari consolari, autisti e bevitori, fidanzate e guardie. Di solito non possono ottenere segreti top, ma non passano attraverso il più alto livello di controllo. Tuttavia, sapranno qualcosa e una fonte motivata può sempre ottenere di più.

Oggi forse forniranno solo intelligenza di basso livello, ma forniranno anche ai loro processori approfondimenti a livello umano. Qual è la password Wi-Fi (in modo che possano essere hackerate)? Chi ha problemi con l’alcol o viene nuovamente trascurato per la promozione (potrebbe accettare l’assunzione)? Quale commissario culturale sembra non fare nulla per la cultura (potrebbero essere spie sotto copertura diplomatica)? La fonte della notizia può essere promossa e i loro gestori sono stati attratti da loro, oppure possono essere preziosi come “agenti in visita” attraverso i quali i funzionari del caso possono essere esposti a prospettive più allettanti.

Tutto questo è abbastanza monotono, ma spesso è anche tragico. Quando le cose vanno male, affrontano il carcere o peggio, i punk, a seconda del tipo di regime in cui vivono. I loro responsabili potrebbero avere l’immunità diplomatica e non affrontare altro che un viaggio a casa nella prossima revisione annuale, magari con voti medi.

Come ogni grande capitale, Berlino è un focolaio di attività di intelligence, sebbene sia stata diversa dalla situazione in cui era separata dal muro.Gli agenti si sono poi confusi a Praga, ma questo si basava sui cechi Organi interni più vicini L’enorme ambasciata russa e il suo Residenza, O stazione di intelligence. Invece Vienna e Bruxelles sono nuovi siti di spionaggio, dove l’intelligence è buona, il servizio di controspionaggio locale è insignificante e i ristoranti sono ottimi.

Berlino è importante perché è importante la Germania, ora che la Brexit ha eliminato un polo di potere nel continente europeo, lo è ancora di più. Poco dopo il referendum del 2016 nel Regno Unito, un ex funzionario del Russian Foreign Intelligence Service SVR mi ha detto che “Mosca ora vede l’Europa come un confronto tra Berlino e Parigi” e si aspettavano che “più persone imparassero il tedesco”. Indipendentemente dal fatto che ciò sia vero o meno, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e persino la Cina stanno prestando maggiore attenzione a questa città. Come dimostra questo incidente, le spie russe sono ugualmente ansiose di capire cosa stanno facendo i loro concorrenti.

L’unico aspetto insolito di questo caso è quanto sia diventato pubblico. Il personale di controspionaggio di solito cerca di trasformare gli agenti in doppi agenti. Tendono anche a nascondere il modo in cui sono diventati sospettosi. Le fonti possono semplicemente trovarsi “frequentemente” trasferite in una nuova posizione lontano da materiali riservati, oppure il loro contratto è stato rescisso.

Tuttavia, in questo caso, il governo tedesco sembra particolarmente ottimista sulla promozione dei processi pubblici.Quando un killer russo ha usato documenti falsi forniti dal Servizio di sicurezza federale (polizia politica di Mosca) (vergognosamente) ha causato un po’ di clamore Sparato e ucciso un ceceno georgiano Alla fine del 2019 nel centro di Berlino, e poi facendo tutto il possibile per garantire il completamento del gasdotto Beixi 2, forse i suoi ministri sentono finalmente di dover prendere posizione.

Tuttavia, questo non fermerà nessuno. Nel mondo di oggi, tutti stanno monitorando altre persone e, considerando che ogni svolta tecnologica produrrà una risposta tecnica o procedurale, l’humin continuerà a essere il fulcro del gioco dell’intelligence.