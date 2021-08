Il caso di estradizione USA del CFO di Huawei va ai tribunali canadesi per le ultime settimane di udienze Reuters

“Nell’era Biden, gli amici devono prestare attenzione agli interessi reciproci. Non era così nell’era Trump: era in larga misura un approccio aggressivo unilaterale”, ha detto Wang.

Ong ha affermato che il ritorno di Biden a un modello diplomatico più tradizionale significa che il Canada può fare affidamento su modi che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha potuto fare per difendere i due canadesi.

L’udienza entrerà quindi nella fase correttiva, che risolverà le accuse di abuso di procedure di Meng durante il suo arresto. Successivamente, si terrà un’udienza penale per determinare se ci sono prove sufficienti per impedire alla signora Meng di comparire in tribunale.

L’imminente udienza dovrebbe durare fino al 20 agosto e inizialmente si concentrerà sulla terza parte dell’argomentazione del suo avvocato, in particolare sulla richiesta di estradizione del pubblico ministero statunitense in Canada che ha gravemente travisato il caso contro di lei.

Meng, 49 anni, è stata arrestata all’aeroporto internazionale di Vancouver nel dicembre 2018 in base a un mandato di arresto degli Stati Uniti, accusandola di aver ingannato HSBC Holdings (NYSE:) PLC in merito alle transazioni commerciali di Huawei in Iran, il che potrebbe indurre la banca a violare le sanzioni economiche statunitensi.

VANCOUVER (Reuters) – Il direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, tornerà mercoledì alla corte canadese per partecipare alle ultime settimane della sua udienza di estradizione negli Stati Uniti, mentre i due anni di procedimenti legali stanno per concludersi.

© Reuters. Meng Wanzhou, Chief Financial Officer di Huawei Technologies, torna all’udienza in tribunale dopo la pausa pranzo a Vancouver, British Columbia, Canada, il 29 giugno 2021. REUTERS/Jennifer Gauthier 2/2

