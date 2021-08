Il CEO di Amazon Andy Jassy si unirà ai dirigenti alla White House Cyber ​​Security Conference – Fonte Reuters

A luglio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un memorandum sulla sicurezza nazionale e ha lanciato un nuovo programma di partnership pubblico-privato per sviluppare “controlli delle prestazioni” per la sicurezza informatica delle aziende più critiche d’America (compresi il trattamento delle acque e le centrali elettriche). La notizia è arrivata dopo che una serie di attacchi informatici di alto profilo quest’anno hanno paralizzato aziende e agenzie governative statunitensi, incluso un incidente di ransomware che ha interrotto le forniture di benzina.

Mela, IBM , Microsoft e JPMorgan Chase non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento al di fuori del normale orario di lavoro. Google non ha commentato chi parteciperà e ha affermato che la Casa Bianca conosce ulteriori dettagli oltre l’annuncio del mese scorso.

(Reuters)-Una persona che ha familiarità con la questione ha detto a Reuters che il CEO di Amazon (NASDAQ:) Andy Jassy parteciperà mercoledì a un incontro alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden con i dirigenti della tecnologia per discutere degli sforzi privati ​​dell’azienda per migliorare la sicurezza della rete.

