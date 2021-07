Il CEO di Bed Bath & Beyond Mark Tritton parla della sua nuova casa Reuters

Di Christelle

New York (Reuters)-Tra i tanti cambiamenti dell’ultimo anno, il significato di casa potrebbe essere in cima alla lista.

La casa non è più solo un nido alla fine della giornata, è diventata anche un luogo di lavoro, una scuola, un rifugio o una prigione pandemica per il lavoro in tutte le stagioni.

Per Mark Tritton, in qualità di presidente e CEO del rivenditore Bed Bath & Beyond (NASDAQ:), questo cambiamento rende più importante ripensare la famiglia come uno spazio entusiasmante e pieno.

Si è seduto con Reuters per discutere su come sfruttare al meglio la situazione a casa.

D: Ti sei unito poco prima della pandemia, com’è stato?

A: È pazzesco entrare a far parte della compagnia. Ma devi trasformare queste cose in limonata. Stiamo attraversando un’enorme trasformazione, quindi questo è un buon momento per fidanzarsi. I tempi sono maturi per l’azienda per fare un cambiamento completo. Questa è un’enorme opportunità per rimodellare il marchio iconico.

Domanda: Come ti sei calmato e hai capito come continuare a operare?

R: La prima cosa che facciamo è guardare alla liquidità, non so quanto durerà questa crisi. Abbiamo calcolato la matematica e sapevamo che avevamo molta strada da fare per rimanere stabili.

Abbiamo chiuso il nostro negozio (temporaneamente) alla fine di marzo 2020, il che ci ha davvero ferito e ci ha fatto chiedere come sopravviveremo. Siamo saggi nel modo in cui gestiamo la nostra attività: aumentiamo la liquidità, chiudiamo alcuni negozi, investiamo in ristrutturazioni di negozi e ci assumiamo responsabilità finanziarie. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro.

D: Nell’ultimo anno, come è cambiata la percezione della casa da parte delle persone?

A: Questo ha cambiato la loro mentalità. Ora è considerata una zona sicura, confortevole e gioiosa. È infatti il ​​centro della vita di tutti ora: lavoro, famiglia, divertimento.

Che si tratti di un appartamento con una camera da letto o di una grande residenza suburbana, abbiamo visto molti fattori vantaggiosi per la nostra attività: uffici domestici, nuovi divani, tavoli da pranzo e altri grandi acquisti. La spesa discrezionale in casa continuerà ad esistere perché questo è un luogo dove le persone si sentono sicure e a proprio agio e vogliono esprimersi.

D: Le persone hanno cambiato ciò per cui hanno speso soldi?

R: Questo è uno sviluppo interessante. Ciò che abbiamo visto per la prima volta erano beni di prima necessità come prodotti per la pulizia, aspirapolvere e disinfettanti per le mani. Poi, quando tutti abbiamo fissato a lungo il muro, le persone hanno voluto fare qualcosa di diverso e hanno iniziato a guardare la camera da letto e il bagno. La tendenza in cucina è continuata perché tutti noi cuciniamo in casa.

D: Il settore della vendita al dettaglio ha attraversato alcuni anni difficili, quindi come affronti questa sfida?

R: Abbiamo studiato e rivisto i dati in modo approfondito. Abbiamo studiato la crescita della popolazione verso la quale le persone sono migrate prima e durante il COVID. Laddove abbiamo negozi duplicati o non abbiamo generato una redditività sufficiente, abbiamo eliminato 200 sedi dal nostro portafoglio immobiliare. Stiamo studiando il quinquennio in cui le persone faranno acquisti.

D: Stai lanciando alcune private label. Perché hai deciso di andare in questo modo?

R: Questa è la parte entusiasmante del nostro piano di trasformazione. Vogliamo creare una reale differenziazione e preferenza per i nostri prodotti. Stiamo introducendo il nostro marchio privato ispirato ai clienti: Google (NASDAQ:) qualunque cosa tu voglia, non la troverai da nessun’altra parte.

Stiamo costruendo da zero una ricca immagine del marchio e ne abbiamo lanciati otto solo in questo anno fiscale. Finora ne abbiamo lanciati sei, l’ultimo è Squared Away, che si concentra sull’archiviazione e sull’organizzazione. Questo trasformerà completamente Bed Bath & Beyond.

D: Consideri la casa in modo analitico, ma cambia il tuo spazio?

A: Mia moglie ed io ci siamo trasferiti prima del COVID. Dobbiamo considerare dove lavorare a casa e creare spazio per esso, e renderlo il più confortevole e rilassante possibile. Quando sono tornato di nuovo in ufficio, lavorare da casa per la maggior parte dell’ultimo anno ha avvicinato me e mia moglie. Questo e spettacolare.