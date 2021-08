Il CEO di Hippo si aspetta che la quotazione alla Borsa di New York promuova una migliore assicurazione sulla casa Reuters

L’anno scorso Hippo ha acquisito Spinnaker Insurance Co, una compagnia di assicurazioni di proprietà e infortuni, e ha ottenuto licenze in tutti i 50 stati degli Stati Uniti. Attualmente è venduto in 37 stati, coprendo circa l’80% dei proprietari di case negli Stati Uniti, e si prevede che quest’anno raggiungerà il 90%. Negli stati popolosi, fornisce copertura in California ma non a New York.

Altre società insurtech quotate di recente, come Lemonade Inc e Porch Group Inc, sono aumentate da quando sono diventate pubbliche.

Hippo è supportato dagli imprenditori della Silicon Valley Reid Hoffman e Mark Pincus. È stato anche istituito nel 2015 e fornisce anche assicurazioni per gli affittuari e fornisce prodotti per altri proprietari di case che le compagnie assicurative tradizionalmente non coprono, come manutenzione, sicurezza, riparazioni e vendita finale di case.

Wand ha affermato che per raggiungere questo obiettivo, Hippo prevede di sviluppare algoritmi per accelerare le quotazioni delle politiche e creare nuovi prodotti.

La società ha un valore di 5 miliardi di dollari ed è stata quotata in borsa martedì attraverso una società di assegni in bianco ed è una delle tante società quotate “insurtech” che cercano di fare affari con compagnie assicurative affermate.

New York (Reuters)-Il CEO di Hippo ha dichiarato in un’intervista che Hippo Holdings Inc (N:) spera di utilizzare i dati dei clienti per cambiare l’assicurazione dei proprietari di case in modo che possa essere ottenuta più velocemente e più facilmente.

