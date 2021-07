Il CEO di IBM Arvind Krishna (Arvind Krishna) ha consolidato la sua posizione perché l’erede apparentemente si è dimesso

L’esecutivo, ampiamente considerato come il successore di IBM, si è dimesso in un’ampia riorganizzazione della gestione perché il consiglio di amministrazione del produttore di computer americano ha supportato l’attuale CEO Arvind Krishna per completare una riforma del processo.

L’ex CEO di Red Hat Jim Whitehurst (Jim Whitehurst) Pole position Dopo che IBM ha accettato di pagare 37 miliardi di dollari per la società di software open source nel 2017, ha assunto la prima posizione. In seguito è stato nominato presidente di IBM, che di solito è riservata al prossimo CEO.

Venerdì, la notizia della sua partenza ha causato un calo del prezzo delle azioni IBM del 4%. Tuttavia, Krishna, che è considerato da molti a Wall Street come l’amministratore delegato di transizione, ha descritto questa mossa come uno sforzo raddoppiato sull’attuale percorso di IBM sotto la sua guida.

“Ha fatto un ottimo lavoro per noi, ma non rimarrà qui per sempre”, ha detto di Whitehurst. In un’intervista al Financial Times, ha aggiunto: “L’amministratore delegato che viene acquisito di solito dura uno o due anni”.

Il capo dell’IBM ha lasciato intendere che Whitehurst si era candidato per il suo sostituto, ma poiché il consiglio di amministrazione dell’azienda lo ha sostenuto nella fase successiva della riforma dell’IBM, ogni speranza di subentrare a breve termine è stata delusa.

“Questo è un candidato molto valido. Ma non posso speculare su quando lo fosse”, ha detto di Whitehurst.

Moshe Katri, analista di Wedbush, ha affermato che dopo l’acquisizione, l’ex CEO di Red Hat ha svolto un “ruolo chiave” nella strategia cloud di IBM. “Ti aspettavi che la leadership rimanesse, ma non è successo. È stata una battuta d’arresto”.

Krishna ha sottolineato che all’inizio di quest’anno il consiglio di amministrazione lo ha nominato presidente e amministratore delegato per mostrare il suo sostegno. Ha affermato che la più ampia riorganizzazione del senior management annunciata venerdì riguardava “la creazione di un team di leadership che porterà IBM dove conduco”.

Krishna è un architetto acquisito da Red Hat. Questa è una transazione di scommesse che mira a dare a IBM una posizione più forte nel business del cloud computing contro giganti come Amazon Web Services e Microsoft.

In qualità di ex capo della ricerca, Krishna ha sostenuto l’acquisizione di Red Hat sotto la guida dell’ex CEO Ginni Rometty, per poi assumere personalmente la posizione di vertice nell’aprile dello scorso anno. Questa successione è stata accolta favorevolmente a Wall Street, il che dimostra che IBM presta maggiore attenzione alla tecnologia di base, sebbene sia ampiamente considerato come un sostituto di alto livello prima che il consiglio di amministrazione si prepari a promuovere Whitehurst, che in precedenza ha lavorato in Red Hat per 12 anni .

Rispettati

IBM sta assumendo un raro dipendente senior esterno all’azienda e ha annunciato venerdì di aver nominato l’ex dirigente HP Ric Lewis a capo del dipartimento dei sistemi di IBM, inclusa la sua attività mainframe.

I dirigenti IBM che sono saliti nell’ambito della riorganizzazione includevano Rob Thomas, capo delle operazioni cloud e della piattaforma dati, che è subentrato come principale dirigente delle vendite e del marketing dell’azienda. Tom Rosamilia, ex direttore di sistema, è stato nominato capo del dipartimento cloud e sistemi cognitivi dell’azienda, che svolge un ruolo centrale nella posizione di IBM nell’intelligenza artificiale e nel cloud computing.

Krishna ha affermato che le riforme gestionali annunciate venerdì mirano a rendere l’azienda “più focalizzata sull’esecuzione e più sulla tecnologia”.

Ha aggiunto che Whitehurst ha accettato di continuare come consulente e non lascerà lavorare per un’altra società. “È molto educato. Non sta andando da nessuna parte ora”, disse Krishna.