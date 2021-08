Il CEO di Nissan punta a stare al passo con Tesla nel riutilizzo delle batterie

La Model 3 di Tesla ha superato la Leaf di Nissan come l’auto elettrica più venduta di tutti i tempi. Ma il capo del pioniere giapponese dell’auto elettrica ha affermato che la sua azienda mantiene una posizione di leadership in un’area chiave: dare una seconda vita alle batterie delle auto obsolete.

In un’intervista con il Financial Times, il CEO di Nissan Uchida Makoto ha affermato che il gruppo spera di espandere la propria esperienza nella raccolta di batterie agli ioni di litio da vecchie foglie su scala globale. Queste batterie vengono riutilizzate per immagazzinare energia rinnovabile nei minimarket 7-Eleven e per alimentare i passaggi a livello della fabbrica e i robot di consegna.

Si prevede che tali tecnologie che prolungano la durata della batteria e riciclano i materiali costituiranno Grande sfida Promuove l’elettrificazione della propria flotta per l’industria automobilistica.

“Ci saranno molte discussioni nei prossimi giorni su come gestire l’intero ciclo di vita dei veicoli elettrici”, ha affermato Uchida. “Molto prima che il pubblico iniziasse a discutere di questo problema, Nissan ha investito le sue energie nel riciclaggio”.

Nissan ha Venduti più di 530.000 pezzi di Leafs Da quando l’auto è stata lanciata nel 2010, l’azienda è diventata una delle poche case automobilistiche le cui auto elettriche sono state sulla strada abbastanza a lungo da consentire alla batteria di raggiungere la fine della vita dell’auto.

Joji Tagawa, responsabile della sostenibilità di Nissan, ha dichiarato in un’altra intervista: “Tesla, Volkswagen e altre aziende stanno lanciando auto elettriche, ma sono ancora lontane dall’ottenere batterie”. un sacco di tentativi ed errori quale batteria viene utilizzata per quale scopo.”

Attraverso 4R Energy, una joint venture costituita da Nissan e dalla società commerciale Sumitomo nello stesso anno in cui è stata lanciata Leaf, la casa automobilistica ha studiato vari modi per riutilizzare le batterie in modo che possano essere utilizzate per generare energia rinnovabile nelle case e negli edifici e per utilizzare Elettricità durante le emergenze e le catastrofi naturali. La stessa foglia è composta al 99% di materiali riciclabili.

Nell’ambito dell’alleanza con le francesi Renault e Mitsubishi Motors, Nissan ha iniziato a lanciare iniziative simili nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Tuttavia, si prevede che la società aumenterà i suoi sforzi per raggiungere l’elettrificazione di tutte le nuove auto nei suoi mercati principali entro i primi anni 2030.

Rispettati

Si prevede inoltre che la rinnovata attenzione di Uchida alla neutralità del carbonio e alle iniziative di sostenibilità sarà la terza più grande casa automobilistica in Giappone Ritorno alla redditività La prima volta in tre anni.

Dall’arresto dell’ex presidente della società Carlos Ghosn nel 2018, la società ha implementato un piano di ristrutturazione per contenere le perdite e riformare completamente la sua struttura di governance.

Sebbene il suo recupero finanziario non sia ancora stato completato, Uchida ha affermato che i progressi della società hanno consentito al management di concentrarsi nuovamente sui suoi sforzi a lungo termine per raggiungere la neutralità del carbonio.

Nel rapporto sulla sostenibilità pubblicato la scorsa settimana, l’azienda ha anche introdotto una retribuzione dei dirigenti relativa a indicatori ambientali e sociali come i diritti umani.Sebbene le misure per incorporare gli obiettivi ESG nella retribuzione annuale dei dirigenti siano diffuse negli Stati Uniti e in Europa, le aziende giapponesi lo sono solo ora Inizia a presentarli.

“Quest’anno è molto importante per me”, ha detto. “Abbiamo mostrato questa guida e dobbiamo assicurarci di fornirla, ma allo stesso tempo vogliamo inviare un messaggio sulla nostra crescita futura”.