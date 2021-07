Il CFO di Huawei afferma che l’e-mail di HSBC confuta le basi della richiesta di estradizione degli Stati Uniti Reuters

Mark Sandler, l’avvocato difensore di Meng, ha detto alla corte che le prove hanno dimostrato che l’argomento degli Stati Uniti era “impeccabile nella misura in cui ha costretto la corte a non fare affidamento su di loro”.

In particolare, la difesa ha affermato che i due amministratori delegati di HSBC hanno esaminato la presentazione di Meng dell’attività di Huawei in Iran presentata a HSBC. Hanno affermato che ha chiarito la struttura proprietaria di Skycom.

© Reuters. Meng Wanzhou, Chief Financial Officer di Huawei Technologies, torna all’udienza in tribunale dopo la pausa pranzo a Vancouver, British Columbia, Canada, il 29 giugno 2021. REUTERS/Jennifer Gauthier

