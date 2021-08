Il cielo rimane calmo mentre le compagnie aeree competono per redditizie rotte transatlantiche

Share it

Il cielo sopra l’Atlantico settentrionale è ancora insolitamente vuoto. Tuttavia, è iniziata una nuova battaglia per alcune delle rotte più trafficate e redditizie del mondo.

La compagnia aerea americana JetBlue ha lanciato il suo primo servizio transatlantico questa settimana in risposta alla crisi dell’aviazione e ha promesso di iniziare una guerra dei prezzi con concorrenti tra cui British Airways e Virgin Atlantic.

La tariffa di andata e ritorno è di 329 sterline in classe economica e 999 sterline in classe business, che è molto più economica di molti concorrenti.

A poche ore dal suo primo volo all’aeroporto di Londra Heathrow sotto un cielo nuvoloso, l’amministratore delegato britannico di JetBlue Robin Hayes ha strombazzato la vittoria sui concorrenti con “tariffe molto alte”.

Hayes ha affermato che da quando la sua compagnia aerea ha annunciato il suo piano tariffario a maggio, i prezzi sono diminuiti su tutta la linea ed è stato elogiato per questo. “Sono sicuro al 100% che questo sia dovuto a JetBlue Airways”, ha detto al Financial Times.

Ma JetBlue non è l’unica compagnia aerea a scommettere che i passeggeri torneranno di corsa una volta che le restrizioni di viaggio negli Stati Uniti e nel Regno Unito saranno completamente revocate.

La startup norvegese Norse Atlantic Airways ha dichiarato questa settimana che prevede di avere una flotta di 15 aerei che attraverseranno l’Atlantico entro la prossima estate, mentre la compagnia aerea irlandese Aer Lingus è stata approvata per l’apertura dei voli tra Manchester e gli Stati Uniti.

I voli transatlantici sono il fiore all’occhiello dell’industria aeronautica mondiale. Prima della pandemia, con un fatturato annuo stimato di 9 miliardi di dollari USA, le compagnie aeree affermate dipendevano da loro per ottenere un flusso costante di clienti aziendali e facoltosi vacanzieri disposti a pagare prezzi elevati per sedersi in posti premium.

Da quando lo Skytrain di Freddie Laker è stato introdotto sul mercato alla fine degli anni ’70, questo redditizio corridoio aereo ha attratto nuovi ambiziosi concorrenti.

Tuttavia, poche compagnie aeree low cost hanno raggiunto il successo. Sulle rotte a lunga distanza, è spesso difficile per le compagnie aeree raggiungere la redditività senza applicare tariffe elevate, perché i costi operativi come il carburante sono molto più alti.

Norwegian Airlines ha abbandonato i viaggi a lunga distanza a basso costo lo scorso anno e li ha ridotti a una compagnia aerea regionale più piccola. Wow Air, un’altra compagnia low cost che offre voli transatlantici, è fallita nel 2019.

Le restrizioni ai viaggi della pandemia continuano anche a frenare la domanda di voli a lungo raggio.

Sebbene i turisti vaccinati dagli Stati Uniti possano ora sfuggire alla quarantena all’arrivo nel Regno Unito, il confine degli Stati Uniti è ancora chiuso ai non cittadini che sono stati nel Regno Unito o nell’area Schengen negli ultimi 14 giorni.

L’impatto sulle compagnie aeree le cui operazioni sono basate sulla costa del Nord Atlantico è stato brutale. Il tempo di volo di British Airways in questo trimestre è solo circa un terzo del suo normale programma di voli, mentre l’attuale capacità di volo di Virgin Atlantic è solo circa la metà dei voli regolari e ne ha raccolti di nuovi negli ultimi 15 mesi. sopravvivere alla pandemia.

Tuttavia, JetBlue è entrata nel mercato come una compagnia aerea americana matura con una forte rete nazionale e internazionale e ha beneficiato della possibilità dei cittadini americani di visitare l’Europa quest’estate.

L’analista dell’aviazione di Goodbody Mark Simpson (Mark Simpson) ha affermato che sarà più facile per JetBlue competere con i concorrenti transatlantici esistenti perché offre posti in business class mentre altre compagnie aeree low cost no.

L’economia delle tariffe JetBlue si basa sull’uso di nuovi velivoli a corridoio singolo a lungo raggio ea basso consumo di carburante sull’Atlantico. Sebbene l’Airbus A321LR abbia meno passeggeri rispetto agli aerei a fusoliera larga come il jumbo jet Boeing 747 e il 787 Dreamliner, è anche molto più economico da utilizzare.

“Operano aeromobili a fusoliera stretta e i costi di viaggio sono molto inferiori rispetto agli operatori tradizionali. Ogni volo operato da JetBlue sarà molto più economico, quindi la possibilità di perdite è ridotta”, ha affermato Edmund · Rose, consulente dell’aviazione di Virgin Atlantic ed ex dirigente. .

JetBlue opererà servizi giornalieri tra New York e Heathrow per tutto agosto, ma per dimostrare che l’impatto della pandemia è persistente, sarà ridotto a quattro voli a settimana da settembre. Prevede inoltre di lanciare un servizio giornaliero dall’aeroporto di Gatwick di Londra alla fine di settembre.

JetBlue, come una compagnia aerea americana matura con una forte rete nazionale e internazionale, sta entrando nel mercato transatlantico © Chris J. Ratcliffe/Bloomberg

Tuttavia, un dirigente di una compagnia aerea rivale ha sottolineato che anche se i voli sono pieni, occuperanno solo una piccola quota del normale mercato transatlantico.

Hayes ha affermato che JetBlue ha ordinato 6 aerei a lungo raggio e “spera” di aprire fino a 5 voli al giorno tra New York, Boston e Londra entro la prossima estate.

Allo stesso tempo, la startup norvegese Norse Atlantic spera di iniziare a volare nel secondo trimestre del prossimo anno.

Sebbene la compagnia aerea non abbia delineato i suoi piani di rotta, ha noleggiato 15 aeromobili Boeing 787 e sta richiedendo un permesso operativo nel Regno Unito.

Il CEO Bjorn Tore Larsen ha dichiarato: “Crediamo fermamente che abbiamo bisogno di una compagnia aerea nuova e innovativa che serva il mercato intercontinentale a basso costo”.

Aer Lingus, Aer Lingus, questa settimana ha ottenuto un permesso di volo tra Manchester, Regno Unito e Stati Uniti, utilizzando lo stesso Airbus più piccolo ed efficiente di JetBlue, e la compagnia aerea francese La Compagnie ha iniziato a collegare l’Europa continentale e gli Stati Uniti. voli di classe.

Per le industrie colpite dall’epidemia, Scoppio di ottimismo benvenuto. Ma era frustrato dalla lentezza dei progressi.

Stewart Wingate, CEO dell’aeroporto di Gatwick, ha dichiarato: “A lungo termine, ci sono molte cose da aspettarsi, ma a breve termine, affinché il traffico passeggeri possa riprendersi più velocemente, abbiamo bisogno che il governo riduca le restrizioni di viaggio. “