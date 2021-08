Il cinema spera che il blockbuster dia il via alla recessione del Covid

Il proprietario del cinema in difficoltà ripone le sue speranze su una serie di blockbuster ritardati dal Covid che si sono ripresi dalla crisi della “sopravvivenza”, come Non c’è tempo per morire, L’ultimo film di James Bond, anche la variante Delta, fa sì che molti fan insistano nell’usare il loro servizio di streaming.

MGM e Universal Pictures hanno annunciato venerdì che faranno avanzare la premiere Non c’è tempo per morire Il festival del cinema di Londra del 28 settembre è una buona notizia per le compagnie cinematografiche globali che si riuniscono a Las Vegas questa settimana per la loro conferenza annuale.

Il film di Bond da 250 milioni di dollari è stato posticipato tre volte dalla sua data di uscita originale nel 2020.Ma non è chiaro che altri giochi, incluso quello di Sony Ghostbusters: Afterlife fondamentale Aspirante: Maverick Verrà rilasciato come previsto o posticipato questo autunno.

Ogni volta che vengono rilasciati, poche persone credono che questi giochi saranno in grado di avvicinarsi alla realizzazione delle entrate globali al botteghino generate prima della pandemia.

CinemaCon è la più grande conferenza nel settore del cinema, di solito una storia d’amore tra uno studio cinematografico e una catena di cinema. Ma l’evento di quest’anno arriva in un momento in cui i proprietari di cinema stanno affrontando una pressione senza precedenti a causa di Covid e tensioni tra distributori di film e studi sui media in streaming.

Rispettata

“Gli ultimi 18 mesi sono stati la più grande sfida per la sopravvivenza di un film”, ha affermato John Fisian, presentatore della conferenza e presidente della National Association of Cinema Owners. Ma ha detto che è fiducioso che l’industria possa tornare a livelli record nel 2019, quando le entrate al botteghino hanno raggiunto i 43 miliardi di dollari, e il pubblico tornerà al cinema per guardare “buoni film per questo autunno e inverno”.

Tuttavia, altri non sono così sicuri: dicono che il botteghino nel 2019 potrebbe essere il punto culminante dell’epica trasformazione del business cinematografico. Per un’industria il cui modello di business viene sconvolto dai media in streaming, anche la salute al botteghino di questo autunno, che non è affatto una certezza, potrebbe non alleviare il senso di crisi.

Quest’estate, gli studi di Hollywood “proiettano simultaneamente” film su sale e servizi di streaming durante la pandemia hanno scioccato i proprietari di sale cinematografiche. Molti credevano che questo rappresentasse un cambiamento inevitabile nella loro economia aziendale.

Disney e Warner hanno scioccato i proprietari di teatri e gli attori di prima linea rilasciando film estivi sui popcorn Vedova Nera insieme a Godzilla VS King Kong Allo stesso tempo è stato mostrato nei cinema, i loro servizi di streaming media hanno consumato potenziali entrate al botteghino.

Questa è una preoccupazione per le grandi catene di teatri guidate dagli Stati Uniti centro di controllo E il marchio del film.

Jeff Bok, un analista dei media senior presso Exhibitor Relations, ha dichiarato: “Il teatro sta davvero combattendo per le loro vite.” “Vuoi sapere se le persone torneranno indietro nel tempo. [watching films] La loro via. “

Le azioni di streaming radicali di Disney e Warner Bros. hanno innescato una risposta feroce e la lobby del proprietario del teatro ha criticato la decisione e l’attrice. Scarlett Johansson Ha intentato una causa contro Disney per violazione del contratto. La Disney ha affermato che questa causa è “infondata”.

Ma Wall Street ha salutato la mossa tardiva di queste società cinematografiche di seguire Netflix nei media in streaming e gli investitori hanno aumentato i loro prezzi delle azioni a causa del forte numero di abbonamenti dei servizi di streaming HBO Max di Warner e Disney + di Disney.

“L’incentivo per le compagnie cinematografiche non è la redditività o come ottenere il miglior ritorno sul film, ma promuovere gli abbonamenti”, ha detto Fithian.

Ha affermato che mettere il numero di abbonamenti al di sopra del profitto è insostenibile, il che rende inevitabili gli shock tra i servizi di streaming. I cinema potrebbero non godere del lungo “periodo finestra esclusivo” come facevano prima della pandemia, “ma non saranno gli stessi di durante la pandemia”.

Al momento, i proprietari di cinema sperano che il tasso di vaccinazione sempre crescente dia ai fan la fiducia per tornare al cinema. All’inizio della stagione cinematografica estiva negli Stati Uniti, un sondaggio ha mostrato che l’80% del pubblico cinematografico era fiducioso di tornare al cinema. Tuttavia, con la diffusione delle varianti Delta, questi numeri sono recentemente scesi al 67%.

“La fiducia dei consumatori non è sufficiente”, ha detto Fithian. “Ma il grande schermo è chiaramente tornato”.