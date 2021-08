Il clima e il commercio mettono alla prova l’aumento della domanda di soia

Dopo anni di forniture di soia nazionali e globali sufficienti negli Stati Uniti, la situazione nel 2020 ha subito importanti cambiamenti. Al momento in cui scriviamo, il recente prezzo dei futures sulla soia ha testato $ 12 per staio, che è il livello più alto dal 2016.

I prezzi più alti sono accompagnati anche da maggiori fluttuazioni dei prezzi. L’attuale volatilità dei prezzi è solitamente associata alla stagione di crescita estiva negli Stati Uniti, quando l’incertezza meteorologica causa volatilità.

Diverse condizioni economiche nazionali e globali stanno guidando l’aumento dei prezzi e la volatilità.

Situazione interna degli Stati Uniti

Poiché il consumo totale continua a crescere, la domanda di semi di soia negli Stati Uniti è forte. Ad esempio, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti prevede che la produzione di soia schiacciata negli Stati Uniti nel 2020/21 raggiungerà un livello record di quasi 2,2 miliardi di staia. Ciò significa un aumento di oltre il 15% negli ultimi cinque anni. Oltre a questa crescita, anche la domanda di esportazione è in ripresa. Nonostante gli effetti negativi della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina negli ultimi due anni, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti prevede che, nell’ambito dell’accordo commerciale di fase 1 tra Stati Uniti e Cina, la domanda di esportazione tornerà al livello prima della guerra commerciale. Stima delle risorse agricole A novembre, gli Stati Uniti hanno esportato 1 miliardo di staia di soia. Gli Stati Uniti non hanno mai esportato così tanti semi di soia in un singolo anno di raccolto.

Allo stesso tempo, la produzione statunitense è stata deludente negli ultimi due anni di raccolto. La primavera fredda e umida del 2019 ha portato la produzione di soia statunitense a raggiungere il livello più basso dal 2013, mentre la siccità tardiva della scorsa estate ha comportato una riduzione della forte produzione agricola prevista per il 2020/21.

La combinazione dell’aumento del consumo interno e della ripresa delle esportazioni con una produzione inferiore al previsto ha portato a un consumo superiore alla produzione negli ultimi due anni. Solo due anni fa, il tasso di utilizzo delle scorte domestiche negli Stati Uniti ha stabilito un record di oltre il 20%.Questo Novembre 2020 Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti WASDE Il rapporto prevede che l’inventario e il tasso di utilizzo nel 2020/21 saranno inferiori al 5%, che è il tasso di utilizzo dell’inventario più basso dal 2013. AgResource ha sottolineato che per il rapporto WASDE di novembre, il tasso di utilizzo delle scorte negli Stati Uniti stimato è storico.

Gruppo ECM



Situazione globale

La produzione globale nel 2020 ha superato la produzione globale degli ultimi due anni. Lo sviluppo dei modelli meteorologici di La Niña ha anche aumentato il rischio di eventi meteorologici avversi in Sud America. La produzione di soia argentina ha raggiunto il picco nel 2014 e sarà difficile recuperare a questi livelli durante il forte fenomeno di La Niña. AgResource ha riferito che dall’ultima settimana di novembre, solo due navi erano in fila per caricare i semi di soia, indicando che i semi di soia del vecchio raccolto del Brasile erano quasi esauriti. Il mercato presterà molta attenzione alle condizioni meteorologiche in Brasile e a eventuali perdite di raccolto.

Anche il consumo globale continua a crescere. La Cina è il maggior consumatore di soia. A causa della riduzione del numero di suini domestici, la crescita della domanda è stata relativamente debole per diversi anni. Si prevede che il consumo di soia cinese raggiungerà un livello record nel 2020/21.

Gruppo ECM



Segui il Sud America

Negli ultimi due anni, la domanda globale ha continuato a crescere, insieme a una produzione inferiore al previsto, portando il tasso di utilizzo delle scorte a scendere al livello più basso da anni. Sono necessarie grandi quantità di raccolti sudamericani per evitare la possibilità di razionamenti e maggiori fluttuazioni. Il tempo in Sud America e lo sviluppo del modello meteorologico di La Nina saranno attentamente monitorati nei prossimi mesi. Fino a quando non sapremo di più sui raccolti sudamericani, la volatilità potrebbe continuare ad aumentare.

Leggi altri articoli simili su OpenMarkets