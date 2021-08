Il comandante afferma che i talebani stanno prendendo di mira le città provinciali afgane in risposta agli attacchi statunitensi Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

© Reuters. Foto del file: Le forze di sicurezza afghane guardano a un checkpoint nel distretto di Guzala della provincia di Herat, Afghanistan, 9 luglio 2021. RE​​UTERS/Jalil Ahmad/File Photo



Kabul/Peshawar, Pakistan (Reuters) – Tre comandanti militanti hanno dichiarato che i militanti talebani hanno spostato la loro strategia dal prendere di mira le aree rurali in Afghanistan all’attacco alle città provinciali in risposta all’aumento dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato che avrebbero posto fine ai loro più lunghi attacchi aerei di guerra.

Quando le truppe straniere si sono ritirate dopo 20 anni di conflitto, i talebani hanno intensificato la loro campagna per sconfiggere il governo appoggiato dagli Stati Uniti.

Un comandante regionale degli Stati Uniti ha dichiarato alla fine del mese scorso che gli Stati Uniti hanno aumentato gli attacchi aerei per contrastare gli attacchi sempre più gravi dei talebani, una mossa che è stata condannata dalle organizzazioni islamiche.

I combattimenti sono particolarmente intensi nella città di Herat, vicino al confine occidentale dell’Iran, a Rashkar Gah, capitale della provincia di Helmand a sud-ovest, ea Kandahar a sud.

Tre comandanti talebani, che hanno chiesto di non essere nominati, hanno detto a Reuters che il loro obiettivo era occupare Herat e Kandahar, prendendo di mira Rashkar Gah.

“Il mullah Yaqoob ha sostenuto che quando gli Stati Uniti non hanno mantenuto le loro promesse, perché i talebani dovrebbero rispettare l’accordo?” Un comandante con sede a Kandahar si riferiva al capo militare dell’organizzazione.

“Il mullah Yaqoob ha deciso di occupare Kandahar e Herat, ora Helmand, e poi forse Kunduz, Khost o qualsiasi altra provincia”, ha detto il comandante, aggiungendo che le argomentazioni dei capi militari hanno vinto l’ufficio politico dell’organizzazione.

Un portavoce dei talebani non ha risposto a una richiesta di commento. Il negoziatore talebano Suhail Shaheen ha detto a Reuters che l’organizzazione continuerà la sua politica di controllo delle aree rurali e di attuazione della sharia invece di concentrarsi sulle città.

I talebani, che hanno governato con pugno di ferro dal 1996 al 2001, avevano precedentemente dichiarato che si sarebbero concentrati sui lucrosi valichi di frontiera e su vaste aree rurali, anche se avevano circondato e talvolta erano entrati nei capoluoghi di provincia.

Da quando il presidente Joe Biden ha annunciato ad aprile che l’esercito si sarebbe ritirato entro settembre e i funzionari hanno avvertito che i colloqui di pace di Doha non erano riusciti a compiere progressi sostanziali, l’organizzazione ha lanciato offensive su larga scala in tutto il paese.

Nelle ultime settimane, i continui attacchi a Herat, Kandahar e Rashkargar hanno travolto il personale delle forze speciali afgane e ucciso decine di civili.

Il combattimento “non è limitato alla periferia”

“Le operazioni a Kandahar e Herat sono molto importanti per noi, e il nostro primo compito è occupare due importanti aeroporti o basi aeree a Kandahar e Herat”, ha affermato il comandante talebano a Kandahar.

Funzionari ed esperti hanno affermato di aver visto segni di un cambiamento di strategia il mese scorso.

Asfan Diamer, analista dell’Asia meridionale presso la Stanford University, ha dichiarato: “I talebani stanno combattendo contro le capitali… non solo per esercitare pressioni, ma per occuparle”.

“La prova principale è la misura in cui hanno violato queste città. I ​​combattimenti non sono più confinati alle aree circostanti. Questo cambiamento nella strategia dei talebani è stato ufficialmente confermato dopo l’Eid al-Fitr, anche se le forze talebane hanno esercitato forti pressioni su Kandahar. anche prima di Eid al-Fitr.”

L’Eid al Adha musulmano è stato celebrato il mese scorso.

In termini di popolazione, Kandahar e Herat sono la seconda e la terza città più grande dell’Afghanistan. Gli esperti dicono che le loro perdite saranno un duro colpo politico per il governo e potrebbero innescare importanti aggiustamenti a beneficio dei talebani.

“L’occupazione di Kandahar è di grande importanza per i talebani. Questa è la loro capitale, e l’occupazione di questa città ha notevolmente sollevato il morale dei talebani… Questo è qualcosa che apprezzano. Per Kandahar, i talebani possono rischiare la rabbia internazionale Rischio”, ha detto una fonte diplomatica asiatica. Presta molta attenzione ai talebani.

Un funzionario della sicurezza occidentale ha dichiarato: “Il fatto che abbiano attaccato (la città) è una forte reazione al supporto aereo fornito dagli Stati Uniti… I talebani hanno dimostrato che ora non smetteranno di controllare i punti commerciali”.

Non è chiaro se gli Stati Uniti continueranno gli attacchi aerei dopo il completamento del ritiro delle truppe straniere.

Il portavoce dell’esercito americano in Afghanistan e dell’ambasciata statunitense non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

Esperti e funzionari hanno affermato che per i talebani l’acquisizione militare di Kabul è attualmente molto più difficile della capitale provinciale, ma l’organizzazione potrebbe aumentare le esplosioni e gli attacchi per minare la sicurezza e il morale pubblico.

Martedì i talebani hanno rivendicato l’attentato alla residenza del ministro della Difesa ad interim e hanno avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori violenze.