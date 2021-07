Il commerciante di petrolio Vitor offre ai dipendenti senior l’equivalente di 7 milioni di dollari USA a persona

Share it

Vitol ha emesso giorni di paga record per dirigenti e dipendenti e ha fornito bonus equivalenti a oltre 7 milioni di dollari a quasi 400 partner di questa compagnia petrolifera londinese.

I grandi ritorni sono l’anno migliore dell’azienda dopo balbuzie Inizia nel 2020 Apparso Come uno dei grandi vincitori causati dalla pandemia I prezzi del petrolio sono crollati.

Nell’anno conclusosi a dicembre, la società privata ha restituito 2,9 miliardi di dollari tramite riacquisti di azioni, che sono stati restituiti direttamente ai dipendenti senior guidati dal CEO Russell Hardy.

Dopo la scomparsa dello scorso anno dell’amministratore delegato di lunga data Ian Taylor, ha guidato un piccolo distributore di carburante olandese per trasformarsi nella più grande compagnia petrolifera indipendente del mondo. mercante.

Vito ha rifiutato di commentare.

La società è ancora registrata nei Paesi Bassi, ma i suoi dirigenti hanno sede principalmente a Londra. È tutt’altro che un nome familiare nel Regno Unito. Tuttavia, si è sviluppata rapidamente negli ultimi due decenni e ha creato un gran numero di commercianti di petrolio milionari nella capitale britannica Hanno il capitale più alto Gestori di hedge fund e banchieri d’investimento nelle file dei percettori di reddito sono passati.

Questa spesa è arrivata dopo un anno record per Vitol, che ha approfittato delle turbolenze causate dalla pandemia di coronavirus. Sebbene i grandi produttori di petrolio stiano lottando contro il crollo dei prezzi dei prodotti principali, i trader hanno tratto profitto scommettendo su ampie fluttuazioni dei prezzi, transazioni di stoccaggio e altre opportunità create dalla volatilità del mercato.

Altri commercianti di energia privati, tra cui Tok, Mercuria con GunvorA causa delle fluttuazioni dei prezzi del petrolio, anche il suo senior management ha goduto di un anno eccezionale a Ginevra.

Tuttavia, il settore del commercio di materie prime non è andato liscio e alcune aziende sono diventate oggetto di indagini su accuse storiche di tangenti e corruzione negli Stati Uniti, in Svizzera e altrove.

Alla fine dello scorso anno, Vitol ha accettato di pagare più di 160 milioni di dollari come parte di un accordo di prosecuzione esteso con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dopo aver ammesso di aver implementato programmi di corruzione che coinvolgevano dipendenti e agenti in Brasile, Ecuador e Messico. Vitol ha dichiarato a maggio che stava lavorando per “ridurre il rischio di conformità di tutta la sua attività”.

La retribuzione dei dipendenti di Widow è stata inizialmente riportata da Bloomberg e resa nota nei suoi risultati annuali depositati in Lussemburgo questa settimana.

Questi dati mostrano che nell’anno conclusosi a dicembre, l’utile netto riportato da Widow è stato di 3,2 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2,3 miliardi di dollari del 2019, e il fatturato è stato di 140 miliardi di dollari, che è la migliore performance della società dalla sua fondazione più di 50 anni fa. .

Il debito netto è di 396 milioni di dollari, che è solo il 3% del valore del suo capitale di 12,2 miliardi di dollari. Il basso livello di debito distingue Vitol dalla maggior parte dei suoi coetanei.

I conti mostrano anche che Victor ha riacquistato 2 miliardi di dollari di azioni nel 2020 e 2,2 miliardi di dollari nel 2019.

Oltre ai riacquisti, il metodo preferito dall’azienda per restituire il denaro in eccesso ai partner, pagava anche stipendi e bonus regolari. La retribuzione dei suoi 2.480 dipendenti durante questo periodo è stata di 1,23 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 736 milioni di dollari del 2019.

Secondo il resoconto: “Sulla base dei risultati effettivi alla fine di marzo 2021, prevediamo di ottenere risultati ragionevoli nel 2021 e Widow continuerà ad espandere il proprio core business attraverso l’acquisizione di asset selettivi”.

Vido ha anche speso quest’anno 1 miliardo di dollari per acquistare beni di scisto statunitensi e prevede di acquisire una quota del 5% in Vostok Oil, un enorme progetto petrolifero artico sviluppato dalla compagnia petrolifera russa Rosneft.

Come i suoi colleghi, mentre il mondo si allontana gradualmente dai combustibili fossili, Vitol cerca anche di investire nelle energie rinnovabili e in altri mercati, come il commercio di carbonio.