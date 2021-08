Il commercio al dettaglio nel Regno Unito annuncia prospettive di aumento dei prezzi dei prodotti alimentari

Gli esperti avvertono che i prezzi degli alimenti aumenteranno entro la fine dell’anno a causa della carenza di camionisti e di maggiori ispezioni regolamentari sugli alimenti importati, insieme all’aumento dei prezzi del carburante, del trasporto merci e delle materie prime.

Le agenzie di commercio al dettaglio affermano che i prezzi bassi degli alimenti negli ultimi anni potrebbero non durare a lungo. “I rivenditori affrontano una grande resistenza, anche se [higher prices] Non si è ancora materializzato”, ha affermato Kyle Monk, Direttore di analisi e approfondimenti, British Retail Association.

Fraser McKevitt, capo della vendita al dettaglio e delle informazioni sui consumatori di Kantar, un gruppo di ricerche di mercato, ha affermato che i costi aumentano, compresi i recenti aumenti salariali e altri incentivi camionista Per alleviare la carenza, “è già così grave, non vedo come possano evitare gli aumenti dei prezzi”.

Kantar Gli ultimi dati di quattro settimane, che tengono traccia dei prezzi di oltre 75.000 alimenti e beni per la casa, mostrano che i prezzi degli alimenti sono aumentati dello 0,4% su base annua.

I dati sull’inflazione dell’Ufficio nazionale di statistica mostrano I prezzi del cibo stanno aumentando Maggio e giugno hanno contribuito a far salire il tasso di inflazione principale, ma di recente sono leggermente diminuiti.

Il governo ritiene che, poiché l’offerta di manodopera a basso costo nell’Europa orientale diminuirà dopo la Brexit, i costi salariali più elevati – sempre più evidenti nella lavorazione e nel trasporto degli alimenti – impiegheranno molto tempo a riflettersi sui prezzi sugli scaffali.

“[Government] L’analisi mostra che un aumento del 10% del costo del lavoro entro tre anni significa un aumento del 2% dei prezzi del cibo”, ha detto Munch. Ma ha sottolineato che oltre all’aumento dei prezzi del petrolio, all’aumento dei noli dei container e all’aumento dei costi delle materie prime, i salari seguono anche le pressioni.

L’indice dei prezzi alimentari dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura è aumentato del 31% su base annua a luglio, trainato in particolare da carne e cereali.

In un settore così altamente competitivo, decidere quali prezzi aumentare, quanto e quando aumentare è cruciale; McKevitt ha sottolineato che per i supermercati non c’è nulla di direttamente correlato al prezzo e alla quota di mercato.

Secondo Steve Dresser, fondatore della società di consulenza Grocery Insight, l’ultima cosa che i supermercati vogliono che i consumatori vedano è “l’aumento dei prezzi ai margini dello scaffale”.

In passato, si è scoperto che sono bravi a compensare le pressioni sui costi costringendo i fornitori ad abbassare i prezzi, abbassando i propri costi o persuadendo i marchi a pagare per le promozioni in negozio per generare entrate.

Ma poiché i fornitori ora stanno affrontando molte delle stesse pressioni, la loro capacità di continuare a farlo è limitata.

La prima vittima potrebbe essere un evento promozionale. I supermercati hanno ridotto le attività promozionali all’inizio della pandemia perché la loro complessità operativa ha interferito con gli sforzi per mantenere un inventario adeguato nei negozi.

La quota delle vendite di articoli promozionali è scesa dal 36% al 21% Tesco L’ultimo anno fiscale.

“In estate [promotions] Ha già iniziato a tornare, e prima di questo mese, questa deflazione esacerbata, perché ci sono state promozioni quest’anno, ma non durante il periodo comparativo”, ha detto McKevitt. “Ma questo effetto di smorzamento sta iniziando a scomparire”.

Dresser ha affermato che le promozioni rilanciate di solito non sono generose come la versione originale. “Le transazioni sono ricominciate, ma sono transazioni più deboli, diciamo 2 sterline, non 2 sterline, non 2 sterline”, ha detto.

Un’altra strategia potrebbe essere quella di ridurre le dimensioni dell’imballaggio, che nell’industria viene chiamata “restringimento ed espansione”. Questi sono comunemente usati in aree come insalate e frutti di bosco per facilitare la transizione stagionale dai prodotti britannici a merci importate più costose.

Ma si stanno diffondendo anche altrove. Dresser ha citato una riduzione del peso delle parti di pollo congelate e dei prodotti pronti da 450 grammi a 400 grammi: se il prezzo della merce rimanesse lo stesso, in realtà aumenterebbe del 12%.

I costi del cibo sono rimasti stabili o in calo per la maggior parte degli ultimi cinque anni, in parte perché i principali supermercati hanno tagliato i prezzi in risposta all’aumento della quota di mercato dei discount Aldi e Liddell ——La proporzione dei costi alimentari nelle spese delle famiglie britanniche è in calo da molti anni.