Il commissario ad interim della FDA Janet Woodcock escluso dal candidato permanente

Secondo i rapporti, Manchin ha criticato l’agenzia per la controversa approvazione accelerata del farmaco per il morbo di Alzheimer di Biogen (NASDAQ:) Aduhelm quest’anno.

Secondo il rapporto, Woodcock, che è stato commissario ad interim da quando Biden è entrato in carica, ha dovuto affrontare una forte opposizione da parte dei membri del Congresso, tra cui il senatore democratico Joe Manchin a Capitol Hill, un voto chiave in una Camera equamente distribuita.

(Reuters)-Bloomberg News ha riferito giovedì, citando persone che hanno familiarità con la questione, che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha escluso la nomina di Janet Woodcock per la Food and Drug Administration (FDA) Possibilità di direttore permanente. .

© Reuters. Immagine del file: Il Commissario ad interim della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti Janet Woodcock (Janet Woodcock) presso il Senato Health, Education, Labor, and Social Security presso il Dirkson Senate Office Building a Washington, DC, Stati Uniti, 20 luglio 2021 all’audizione della commissione per le pensioni

