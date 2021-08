Il concerto Live Nation potrebbe richiedere ai partecipanti di essere vaccinati contro il Covid-19

Share it

Secondo i rapporti, gli artisti americani e gli organizzatori di concerti sotto Live Nation possono scegliere di richiedere al pubblico di mostrare la prova che sono stati vaccinati contro il Covid-19 o che sono risultati negativi al Covid-19. lettera Live Nation inviato all’artista genere, Poiché sempre più spettacoli di intrattenimento implementano i requisiti di vaccinazione in mezzo all’ondata di casi di Covid-19.

Chicago, Illinois-1 agosto: Flipp Dinero si esibisce durante il 30° anniversario di Lollapalooza… [+] 1 agosto 2021 al Grant Park di Chicago, Illinois. (Foto di Josh Brasted/FilmMagic)

Mago del cinema

Ciò influenzerà le prestazioni su larga scala Riserva Autunno, compreso da Jonas Brothers, marrone 5 e Bulldog, E festival importanti come l’American Manufacturing Festival a Philadelphia e il Wonderland Festival in California. Live Nation ha detto ai giornalisti che se vogliono richiedere allo staff e ai fan di presentare un certificato di vaccinazione Covid-19 o un test Covid-19 negativo dipenderà dall’artista o dall’evento Forbes. Live Nation non ha indicato quali sono le procedure di ispezione, ma le informazioni verranno inviate al titolare del biglietto ed elencate sul sito Web di Live Nation per lo spettacolo. Il Lollapalooza tenutosi a Chicago lo scorso fine settimana è stato uno dei primi eventi Live Nation che ha richiesto ai partecipanti di dimostrare di aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus o di essere risultati negativi al Covid-19. In una lettera inviata ai dipendenti, Live Nation ha anche affermato che richiederà a tutti i dipendenti di essere vaccinati prima del 4 ottobre prima di poter accedere a eventi, luoghi e uffici.

Martedì Joe Berchtold, presidente di Live Nation Entertainment, ha dichiarato agli azionisti di aver “visto un cambiamento nei requisiti di ingresso per testati o completamente vaccinati”. questo è un buon segnale che mostra l’impegno e il sostegno delle persone alle vaccinazioni per partecipare a questi programmi”.

Broadway è Richiedere Il pubblico ha mostrato prove di essere stato vaccinato contro il Covid-19 per partecipare agli spettacoli, alcuni dei quali riapriranno ad agosto. I possessori di biglietti Broadway sono inoltre tenuti a ricevere l’ultima vaccinazione contro il Covid-19 almeno 14 giorni prima dello spettacolo.concerto luogo Come la Carnegie Hall e la Metropolitan Opera, anche il pubblico deve essere vaccinato contro il coronavirus. Tuttavia, alcuni musicisti come Eric Clapton si sono opposti a questo. Rifiutati di giocare Nei luoghi dove è necessario il vaccino contro il Covid-19.

3 milioni.Questo è Numero di fan Il CEO di Live Nation Entertainment Michael Rapino (Michael Rapino) ha dichiarato che dovrebbe partecipare al Live Nation Music Festival nella seconda metà del 2021.

