Il concorrente di Ethereum si colloca tra i primi 10 con un aumento esponenziale del valore totale bloccato

I concorrenti di Ethereum hanno registrato significativi movimenti di prezzo negli ultimi sette mesi, saltando di oltre 100 posizioni nella classifica della capitalizzazione di mercato delle criptovalute, entrando nella top 10.

All’inizio di quest’anno, il prezzo di transazione del token nativo SOL della piattaforma di smart contract Solana era di $ 2,16, classificandosi al 112° posto per capitalizzazione di mercato. CoinMarketCap. È commercio Era di $ 66,61 al momento della scrittura, un aumento da inizio anno del 2,983,8%. L’asset crittografico ha raggiunto un record di $ 74,89 questa settimana.

Il valore totale bloccato a Solana ha anche superato per la prima volta i 2 miliardi di dollari da meno di 1 miliardo di dollari il mese scorso. Inoltre, secondo Messari, la piattaforma ha un crescente ecosistema di prodotti di finanza decentralizzata (DeFi) che verranno lanciati nei prossimi mesi.

istruzione Società di ricerca cripto,

“Se Solana può continuare ad espandere la sua base di sviluppatori e la sua pipeline di applicazioni, la sua unicità potrebbe diventare un vantaggio. Il progetto non sarà in grado di trasferire facilmente i suoi contratti e la sua liquidità alla rete secondaria. Con un’economia in forte espansione e uno sviluppo intrinseco Con il blocco commerciale- in e fondi sufficienti, Solana potrebbe diventare una piattaforma popolare per gli utenti DeFi per depositare risorse nel prossimo futuro.”

Pentoshi, un trader anonimo di criptovalute, prevede che SOL continuerà la sua tendenza al rialzo e raggiungerà un livello record.

“Sol [is] Nella scoperta del prezzo.

[In my opinion] Se arrivano 56-60 dollari, sta sicuramente rubando perché ha creato nuovi [all-time highs]Questo dovrebbe essere il nuovo supporto, e il cielo è il limite. “

fonte: Pentoshi/Twitter

Non perdere un colpo – sottoscrizione Invia avvisi e-mail crittografati direttamente alla tua casella di posta

Seguici Twitter, Facebook e telegrafo

Surf Miscela giornaliera Hodl

Immagine in primo piano: Shutterstock/Mia Stendal

leggi di più