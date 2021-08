Il concorrente di TikTok Kuaishou è sceso del 12%, i titoli tecnologici cinesi sono rimbalzati

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Iscriviti a myFT Daily Digest per conoscere per la prima volta le notizie sulla tecnologia Kuaishou di Pechino.

Il prezzo delle azioni di Kuaishou è sceso di oltre il 12% giovedì, dopo che le piattaforme di video brevi e i concorrenti di TikTok hanno riportato guadagni del secondo trimestre inferiori alle attese, trascinando al ribasso altri titoli tecnologici cinesi e ponendo fine ai tre giorni consecutivi di guadagni del settore.

L’Hang Seng Technology Index di Hong Kong, che tiene traccia delle grandi società di e-commerce e Internet come Alibaba e Tencent, è sceso del 2,3% dopo essere aumentato di oltre il 9% nei tre giorni di negoziazione precedenti.

Gli investitori riprendono temporaneamente ad acquistare azioni che sono state ampiamente colpite Repressione normativa, Compreso Cancellato centinaia di miliardi Il valore di mercato di alcune delle aziende di maggior valore in Cina. L’indice della tecnologia Hang Seng è sceso di oltre un quarto quest’anno.

Dopo che Kuaishou ha registrato una perdita di 7 miliardi di yuan (1 miliardo di dollari), giovedì i titoli tecnologici cinesi sono stati venduti di nuovo e Perdita di 7,3 miliardi di yuan Nell’ultimo trimestre. La perdita maggiore del previsto è stata in parte dovuta all’aumento della spesa per mantenere gli utenti attivi giornalieri, ma è diminuita rispetto al trimestre precedente.

Il prezzo delle azioni di Kuaishou è sceso dell’83% dal massimo di febbraio. Offerta pubblica iniziale a Hong Kong.

Gli analisti sono ottimisti sulle prospettive della società: Jefferies ha mantenuto un prezzo obiettivo di HK$ 137, mentre il titolo ha toccato un minimo di HK$ 67,80 giovedì. L’analista di Jefferies Thomas Chong ha affermato che Kuaishou è “nella posizione migliore per l’evoluzione del consumo di contenuti”.

Rispettata

Ma il prezzo delle azioni di Kuaishou è sceso fino al 12,5%, spaventando gli investitori Segnali di ripresa È stato stabilito per la maggior parte della settimana.

All’inizio di questa settimana, prima che i titoli tecnologici cinesi aumentassero, i gruppi di e-commerce JD.com e Pinduoduo hanno avuto una forte performance.Il prezzo delle azioni di quest’ultimo è sceso del 50% rispetto al picco di febbraio, ma il prezzo delle azioni Salta del 22% Mercoledì, la società ha annunciato il suo primo profitto trimestrale dalla sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti tre anni fa.

Louis Tse, amministratore delegato di Wealthy Securities, una società di brokeraggio con sede a Hong Kong, ha affermato che quando Ark Investment Management Company di Cathy Wood ha rivelato la sua Acquista azioni Questa settimana a Jingdong. Ma ha aggiunto che a causa delle preoccupazioni per ulteriori azioni normative, la mossa non sosterrà gli acquisti a lungo termine.

“Il mercato non ha molta fiducia nel rimbalzo”, ha detto Xie. “E non sai quando sarà il prossimo rally. Se riduci le tue perdite a questo livello, se acquisti in anticipo, puoi comunque realizzare un profitto”.