Il conduttore di Fox News lancia la piattaforma di pagamento “cultura anti-cancellazione” per i fan di Trump – shareandstocks.com

La decisione di provare a utilizzare le piattaforme di pagamento Stripe e Paypal bandire Dopo i disordini del Congresso del 6 gennaio, durante la campagna dell’ex presidente Donald Trump, il commentatore conservatore Dan Bongino ha lanciato martedì un servizio chiamato Alignpay, l’ultimo sforzo per creare una versione parallela e ultra-conservatrice di una piattaforma tecnologica di successo.

Come Stripe e Paypal, Alignpay fornirà agli utenti carta di credito, carta di debito e software di transazione di pagamento da banca a banca. Secondo Bongino, la differenza è che la sua piattaforma accetterà maggiormente le persone con diverse convinzioni politiche. Bangino raccontare conservatore Esaminatore di Washington, In primo luogo ha riportato la notizia, Alignpay “esposerà” chiunque tenti di “partecipare a tale abolizione del totalitarismo culturale” e “fornirà servizi per coloro che annulli. “Stripe è il nostro obiettivo”, ha detto al giornale Bongino, ex agente dei servizi segreti e candidato alla Camera fallito, riferendosi a una delle società di pagamento di Trump. Si pubblicizza su Alignpay come “elaborazione avanzata dei pagamenti”, “alimentata dalla libertà” e “mira a eliminare la ‘cultura della cancellazione'”.

Aprile, Bongino raccontare Questo Washington Post Spera di creare una “economia mediatica parallela” per i conservatori perché crede che le grandi aziende tecnologiche censurino la voce del Partito Repubblicano. (Lo studio non ha trovato prova Sostieni l’affermazione di Bongino. ) “Non è una buona idea creare un’economia mediatica parallela, è un’idea necessaria”, ha detto Bongino. “Voglio che sia chiaro, questa distinzione deve, deve essere chiara nel tuo cuore.”

banda con Paypal Entrambi hanno vietato la campagna di Trump nella settimana successiva al 6 gennaio con la motivazione che hanno violato le loro politiche anti-violenza.A strisce Accordo per gli utenti A qualsiasi entità “ad alto rischio” che “partecipa, incoraggia, promuove o celebra la violenza illegale o causi danni fisici a persone o proprietà” è vietato condurre attività sulla sua piattaforma. Alipay, lo stesso, limite Chiunque sostenga “la violenza, l’odio o l’intolleranza razziale” utilizza i suoi servizi. Sia Stripe che Paypal Vietare Gab.com è un sito di social media di destra che è stato utilizzato da uomini armati che avrebbero ucciso 11 persone in una sinagoga a Pittsburgh, in Pennsylvania, nel 2018.

Insieme ad Alignpay, Bongino è un investitore in Parler, un sito di social media di destra che ha faticato a rimanere online dopo le rivolte al Campidoglio, e Rumble è un concorrente di YouTube utilizzato principalmente dai conservatori.Oltre a ospitare spettacoli su Fox News, Bonghino mantiene anche In piedi Tanta partecipazione nella sua pagina Facebook personale, questo trend ha aumentare Sotto la guida del presidente Joe Biden.Ha anche ospitato un popolare podcast, il suo sito di notizie conservatore chiamato Relazione Bongino, E un canale YouTube con oltre 800.000 iscritti.All’inizio di quest’anno, Bongino presunto La stazione radiofonica diurna nazionale precedentemente occupata dal compianto Rush Limbaugh in alcuni mercati.maggio, Bongino Punto Intervista con Trump premiere Spettacolo di Damboni Nel Paese della Volpe.

Bongino è apparso per la prima volta nello show di Alex Jones come ospite Guerra dell’informazione, E poi nello show di Fox News condotto da Sean Hannity e Mark Levin. Era un ufficiale di polizia e un agente, e come repubblicano, non è riuscito a candidarsi al Congresso tre volte.

