Il confronto definitivo di DailyCoin

I dieci migliori scambi: il confronto definitivo



comunicare con È un mercato digitale in cui le attività vengono scambiate tra investitori.

In uno scambio di criptovaluta, gli utenti scambiano criptovalute con altri beni o corso legale tradizionale.

Lo scambio di crittografia può essere centralizzato o decentralizzato in funzione.

Di seguito sono riportati i primi 10 scambi di criptovaluta centralizzati e decentralizzati.

Gli scambi crittografici centralizzati sono stati i primi ad essere sviluppati e sono ancora i più popolari anche dopo l’introduzione di scambi decentralizzati come Uniswap. Sebbene questi due tipi di scambi dominino il mercato, è ora in fase di sviluppo uno scambio ibrido che combina CEX e DEX.

Scegliere lo scambio migliore per te può essere scoraggiante perché devi preoccuparti della liquidità, della sicurezza, dell’affidabilità e delle carenze dello scambio. Questa è una lista dei primi dieci scambi di criptovalute sul mercato.

Binance

Binance è l’exchange di criptovalute più popolare al mondo e l’exchange con il maggior volume di scambi. Binance è stata fondata nel 2017 e attualmente opera in più di 182 paesi/regioni, fornendo agli utenti un’esperienza di trading unica.

L’utilizzo dei token BNB può ridurre le commissioni di transazione di Binance del 25%. Binance si è espansa nel campo del trading di altcoin e attualmente ha 1.325 mercati e 374 token. Il volume medio di scambi giornalieri di Binance è di circa 16,5 miliardi di dollari.

vantaggio

Più liquidità rispetto ad altri exchange.

Costo più basso.

Mercati e asset ricchi e diversificati.

Svantaggio

Binance è limitato negli Stati Uniti perché 17 stati non sono supportati.

Binance è uno scambio tecnologico meglio compreso dai trader avanzati.

Banca di monete

Coinbase è lo scambio più popolare e adottato negli Stati Uniti, attualmente disponibile in 42 stati. È stata fondata nel 2012 ed è una borsa valori rigorosamente regolamentata quotata al NASDAQ. Coinbase ha più di 5 milioni di visite a settimana.

Coinbase è strettamente protetto per evitare controversie di pirateria informatica. Coinbase ha un volume medio di transazioni di oltre 2 miliardi di dollari USA, ha 230 mercati e 75 monete.

vantaggio

Coinbase è uno scambio molto sicuro e regolamentato.

La liquidità è molto alta.

Svantaggio

Il supporto per le valute legali è limitato perché supporta solo il dollaro USA, l’euro e la sterlina.

Se non è Coinbase Pro, il costo è alto.

Hubi Global

Fondato nel 2013, Houbi Global è uno scambio centralizzato leader, che raggiunge il suo apice con elevata liquidità, sicurezza di prima classe e mercato avanzato.

Lo scambio è orgoglioso di non aver subito violazioni della sicurezza sin dalla sua istituzione e ha un fondo di riserva di sicurezza BTC di $ 20.000. Il suo volume medio di transazioni è di oltre 3,3 miliardi di dollari USA. Houbi ha 928 mercati e 330 monete.

vantaggio

Supporta più valute legali.

È molto adatto per altcoin perché supporta più mercati e monete.

Svantaggio

L’interfaccia complessa lo rende amichevole per i non principianti.

Binance ha sovraperformato Binance nel mercato delle altcoin.

Kraken

Kraken è uno dei migliori exchange centralizzati con un protocollo di sicurezza molto elevato. La piattaforma offre ai suoi utenti limiti di transazione elevati e commissioni di transazione basse.

Kraken ha poco più di 1 miliardo di dollari di volume di scambi, ha 311 mercati e 65 token. A differenza di Coinbase, Kraken consente l’uso di una gamma di valute legali.

vantaggio

Kraken è molto sicuro e affidabile.

Fornire un servizio di prima classe a basso costo.

Svantaggio

Gli utenti statunitensi sono limitati in qualche modo.

È difficile per i trader alle prime armi comprendere l’interfaccia utente.

Bitfinex

Questo scambio di criptovalute con sede a Hong Kong è stato fondato nel 2012, fornisce agli utenti grafici e strumenti avanzati ed è uno dei migliori scambi in ogni elenco. Si definisce la casa delle transazioni digitali,

Bitfinex offre trading a margine, fornendo ai trader una leva finanziaria di 10 volte. Il volume di scambi 24 ore su 24 di Bitfinex supera i 2 miliardi di dollari USA e la sua liquidità è molto elevata. Ha più di 951.000 visite ogni settimana, ha 280 mercati e 139 monete.

vantaggio

Funzioni e strumenti avanzati per i trader per soddisfare i requisiti più elevati.

Migliorato il programma di incentivazione del fornitore di liquidità per aumentare la propria liquidità.

Svantaggio

Rispetto ad altri scambi, c’è meno mercato.

Facilmente colpito pirata.

Scambio AAX

AAX Exchange è uno scambio di criptovalute in rapida crescita, lanciato nel 2019 e con oltre 500.000 utenti attivi. È il primo exchange di criptovalute supportato dalla tecnologia LSEG del London Stock Exchange Group e ha uffici in Europa e Asia.

Il volume di scambi giornalieri di AAX è 63.690.528 e la liquidità sta aumentando rapidamente. Fornisce altre funzioni come transazioni crittografate e transazioni P2P alla “velocità della luce”. AAX ha attualmente 67 mercati ed è uno scambio affidabile.

vantaggio

È il primo exchange di criptovalute basato sulla tecnologia LSEG.

Fornisce una sicurezza rigorosa a basso costo.

Svantaggio

Rispetto ad altri migliori exchange, ha meno mercati.

Ha un limite minimo di account per gli utenti.

Gemelli

Gemini è un popolare exchange di criptovalute con una gamma di funzionalità, incluse le opzioni di conti di risparmio crittografici. Gemini è uno scambio di criptovaluta facile da usare con funzionalità intuitive.

Mentre continua ad espandersi, Gemini è disponibile in tutti gli stati degli Stati Uniti. Gemini è strettamente protetto e severamente regolamentato dal Dipartimento dei servizi finanziari di New York. Gemini ha un volume di scambi giornaliero di US $ 155.567.121, 70 mercati e 49 monete.

vantaggio

Gemini fornisce un’assicurazione per qualsiasi incidente di hacking.

È disponibile in tutti gli stati degli Stati Uniti.

Svantaggio

Rispetto ad altri grandi scambi, il mercato e i token di Gemini sono limitati.

Il costo dei Gemelli è alto.

Uniswap

Uniswap è lo scambio decentralizzato più popolare. È un protocollo finanziario decentralizzato progettato per realizzare transazioni completamente automatizzate.

Uniswap mantiene le transazioni aperte a tutti e non ci sono dettagli tecnici perché non esiste un’entità centralizzata che conduca le transazioni per conto degli utenti. Il volume di scambi giornalieri di Uniswap è di US $ 886.545.684 e la sua quota di mercato in DEX è del 19,5%. Uniswap ha attualmente 173 mercati.

vantaggio

In qualità di market maker automatizzato, Uniswap gestisce un modello di fornitura di liquidità incentivante.

La transazione avviene direttamente senza un’entità centralizzata.

Svantaggio

Uniswap è vulnerabile ai truffatori perché qualcuno può facilmente elencare valute contraffatte.

Essendo uno scambio decentralizzato, a volte deve affrontare sfide di liquidità.

Scambio di frittelle

PancakeSwap è il secondo scambio decentralizzato più grande, con il 14,3% della quota di mercato DEX. Il valore totale bloccato di Pancakeswap è USD 7.518.341.307. La rete consente agli utenti di guadagnare commissioni fornendo liquidità attraverso l’agricoltura.

Come piattaforma di scambio di protocolli decentralizzata, Pancakeswap promuove lo sviluppo della comunità. Il volume di scambi giornalieri di Pancakeswap in 779 mercati è di $ 656.603.058.

vantaggio

Rispetto a Uniswap, ci sono più mercati.

Non c’è congestione e di solito è facile da usare.

Svantaggio

Come DEX, non è regolamentato, il che comporta dei rischi.

I problemi di liquidità possono causare uno slittamento per i trader.

FTX è uno scambio americano creato da trader per trader e fornisce opzioni di trading avanzate per rendere il trading più redditizio.

È orgoglioso di offrire più token ai trader con elevata liquidità. Il volume di scambi 24 ore su 24 di FXT è di 7,8 miliardi di dollari USA, con 2 milioni di visite settimanali. FXT offre 455 mercati e 230 monete.

vantaggio

Migliora la liquidità e riduci le commissioni del trader.

Strumenti avanzati per i trader per rendere il trading più redditizio.

Svantaggio

FTX è piuttosto costoso.

L’interfaccia utente è molto complicata e più adatta ai trader avanzati.

