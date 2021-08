Il consorzio giapponese collaborerà all’esplorazione dell’acqua sulla luna

Le organizzazioni pubbliche, il mondo accademico e le aziende private Tokyo-giapponesi lanceranno un progetto di ricerca congiunto sull’estrazione e lo sviluppo delle risorse lunari, compresa l’esplorazione dell’acqua.

L’Università di Tokyo, Yokogawa, che sviluppa prodotti di controllo e misurazione, e l’Istituto nazionale di tecnologia dell’informazione e della comunicazione costituiranno un consorzio già in autunno.

Le due parti condurranno una ricerca congiunta sull’estrazione mineraria e altre tecnologie e svilupperanno attrezzature per il progetto di esplorazione dell’acqua lunare che sarà lanciato dal governo nel 2025.

Il consorzio assumerà la guida della ricerca di fonti di acqua potabile ed energia nello spazio: al consorzio si uniranno anche l’Agenzia giapponese per la ricerca e lo sviluppo aerospaziale, l’Università della prefettura di Osaka, la Takasago Thermal Engineering e la Chiyoda Corporation, oltre a società di telecomunicazioni, appaltatori generali e società commerciali. società. Alla joint venture parteciperanno anche diverse startup tra cui ispace e Space BD.

Alcuni esperti hanno suggerito che potrebbe esserci acqua adatta al consumo umano sulla luna. Se questo è vero, se l’acqua viene separata in idrogeno e ossigeno, può diventare anche una fonte di energia. In questo caso, il consorzio spera di stabilire una catena di approvvigionamento di idrogeno sulla luna.

Il Ministero degli affari interni e delle comunicazioni del Giappone prevede di lanciare un satellite nel 2025 per digitalizzare e mappare la posizione delle acque. La ricerca del National Institute of Information and Communication Technology degli Stati Uniti sulle onde radio utilizzate per l’esplorazione è in anticipo rispetto alle sue controparti globali, che teoricamente gli consentono di trovare la posizione di minerali e acqua.

Ad esempio, se il ferro può essere estratto, ci sarà un modo per estrarre materiali da costruzione. Questi dati saranno condivisi tra l’industria, il governo e il mondo accademico per esplorare modi di utilizzare i dati per scopi industriali e ricerca scientifica.

Gli scienziati devono raccogliere dati determinando la profondità effettiva della superficie lunare che può essere sfruttata e i tipi di risorse che devono essere catturate. L’alleanza studierà i tipi di dati, i metodi di analisi e le bande di frequenza ottimali prima di lanciare i satelliti.

ispace sarà responsabile del trasporto tra la terra e la luna e sulla superficie della luna, mentre Yokogawa gestirà la rete di approvvigionamento. Takasago Thermal Engineering ha vantaggi nell’elettrolisi e nelle celle a combustibile, mentre Chiyoda Corp. ha vantaggi nella costruzione di impianti. L’Università di Tokyo studierà l’ingegneria delle risorse lunari.

Nel 2019, il governo ha deciso di partecipare al progetto Artemis guidato dagli Stati Uniti. Prevede di inviare astronauti sulla luna nel 2024, costruire una stazione spaziale e una base lunare. Otto paesi, tra cui Giappone e Stati Uniti, firmeranno un accordo sui principi dello sviluppo lunare e dell’utilizzo delle risorse nel 2020 e coopereranno attraverso questo piano.

Nel marzo di quest’anno, Cina e Russia hanno anche concordato di stabilire una base sulla luna, una mossa che è stata vista come una risposta allo sviluppo guidato dagli Stati Uniti. Con l’intensificarsi della competizione tra Cina e Stati Uniti per la supremazia spaziale, l’obiettivo della Cina è diventare una “potenza spaziale”, come dimostrato dal successo del campionamento del suolo sulla luna lo scorso anno.

leggi di più