Il consulente britannico sui vaccini chiede piani di rafforzamento mirati

I consulenti del governo britannico raccomanderanno una terza dose del vaccino Covid-19 per le persone con sistema immunitario indebolito a partire da settembre come parte di un piano di rafforzamento “mirato”.

Secondo le persone vicine al processo decisionale, il piano verrà esteso a più di 70 anni in un secondo momento.

Una persona vicina al Comitato congiunto su vaccinazioni e immunizzazione ha dichiarato al Financial Times che “tra nessuno [and] Un piccolo numero di persone riceverà una dose di richiamo a settembre.

Hanno aggiunto: “Questo potrebbe essere un programma di promozione mirato che include specifici gruppi svantaggiati.” “Se c’è, sicuramente non sarà un pacchetto a settembre”.

Secondo le stime ufficiali, nel Regno Unito ci sono più di 500.000 persone gravemente immunodepresse. Questo gruppo comprende pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, pazienti in dialisi e alcuni riceventi di trapianto.

In un’altra parte del piano, le persone di età superiore ai 70 anni possono ricevere una terza dose un certo numero di mesi dopo la seconda dose, simile a Suggerire Prodotto dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Se il Regno Unito sceglie di avere otto mesi tra la seconda e la terza dose come fa il CDC, la maggior parte delle persone sopra i 70 anni dovrà aspettare fino a dicembre per ottenere la terza dose.

Sebbene sia iniziato presto quando il vaccino è stato introdotto per la prima volta, il Regno Unito sembra essere più titubante di altri paesi nel lanciare la campagna di richiamo.

In Israele, A causa delle preoccupazioni per il declino dell’immunità, è già in corso un piano di rafforzamento per tutti i gruppi di età superiore ai 50 anni e i gruppi vulnerabili e la Francia ha annunciato martedì che prevede di fornire una terza dose di vaccino agli ultrasessantacinquenni e ad altri soggetti vulnerabili gruppi a partire da ottobre.

Prima di annunciare tutti i dettagli del piano di rilancio, il Regno Unito è attualmente in attesa di conferma definitiva da JCVI. A giugno, il comitato ha emesso Consulenza temporanea Sviluppare un progetto per la prima fase del piano di rafforzamento, concentrandosi sugli operatori sanitari, le persone di età superiore ai 70 anni e le persone con sistema immunitario indebolito.

Il ministro della Sanità Sajid Javid ha dichiarato di ritenere che il programma di richiamo sarà lanciato nel Regno Unito il mese prossimo © Dominic Lipinski/PA



La scorsa settimana, il ministro della Sanità Sajid Javid (Sajid Javid) ha dichiarato di essere “fiducioso” che il piano di potenziamento del vaccino sarebbe stato lanciato il mese prossimo, ma ha ammesso che il tempo e la portata specifici del lancio non sono ancora stati determinati.

“Avremo un programma di potenziamento e inizierà a settembre”, ha detto. “Non posso dirti l’ora esatta, perché prima di iniziare, come la gente si aspetta, dobbiamo ottenere il consiglio finale dal nostro team di esperti, dai nostri consulenti scientifici e medici indipendenti-JCVI”.

Funzionari del governo hanno affermato che il primo ministro Boris Johnson spera di fornire alle persone la maggior protezione possibile dai virus in conformità con le raccomandazioni di JCVI. Credono anche che l’offerta non sia un problema. Un funzionario ha dichiarato: “Il nostro pensiero su questo non è cambiato in modo significativo”. “Abbiamo dosi sufficienti per farlo. Speriamo di essere preparati dopo aver ricevuto le raccomandazioni finali.

Il Regno Unito prevede che un nuovo lotto di 60 milioni di dosi di farmaci Pfizer inizieranno ad arrivare a settembre e lunedì il governo ha annunciato di aver raggiunto un accordo con BioNTech/Pfizer Acquista altri 35 m La dose dovrebbe essere somministrata il prossimo anno.

JCVI sta anche discutendo di dimezzare la dose di richiamo per risparmiare la fornitura di vaccini al fine di donare di più ai paesi in via di sviluppo e limitare la possibilità di eventuali effetti collaterali rari. Lunedì, il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avvertito che il nazionalismo dei vaccini aumenta il rischio di nuove varianti e ha invitato i paesi ricchi a “condividere con altri paesi ciò che può essere usato come richiamo”.

Professor Adam Finn: “Molte persone immunodepresse potrebbero non avere mai una risposta protettiva all’inizio, quindi la terza iniezione non è un richiamo dell’immunità, ma un ulteriore tentativo di attivare il loro sistema immunitario.” © ITV/Shutterstock



Adam Finn, professore di pediatria all’Università di Bristol e membro del JCVI, ha affermato che il gruppo con la massima priorità per il potenziamento dei vaccini è quello che ha sperimentato il “fallimento primario del vaccino”.

“Le persone anziane possono sperimentare un secondo fallimento del vaccino. Hanno una risposta protettiva, ma poi la risposta scompare e diventano di nuovo vulnerabili”, ha spiegato Finn.

“Ma molte persone immunodepresse potrebbero non aver dato una risposta protettiva fin dall’inizio, quindi la terza dose non è un richiamo, ma un ulteriore tentativo di preparare il loro sistema immunitario”.

Risultati del sondaggio intermedio Ottava di apprendimento Uno studio su circa 600 pazienti immunodepressi nel Regno Unito pubblicato martedì ha rilevato che il 40% di loro ha avuto una scarsa risposta immunitaria 4 settimane dopo la seconda iniezione e l’11% non ha sviluppato alcun anticorpi.

L’autore principale dello studio, il professor Iain McInness, ha affermato che i risultati dello studio che sono stati condivisi con JCVI mostrano che per i pazienti immunodepressi che hanno una risposta anticorpale scarsa o assente alla vaccinazione, la dose di richiamo “sarà un passo successivo molto ragionevole .”

Anche Danny Altmann, professore di immunologia all’Imperial College di Londra, ha espresso questo punto di vista. Ha detto: “Sarò favorevole alla messa in scena… basata su metodi mirati di sorveglianza immunitaria. Questo sarà un modo migliore per utilizzare le dosi di vaccino”. è sempre esistita”, ma è importante essere guidati dalla scienza.

“Per la maggior parte di noi che hanno risposto molto bene alle prime due dosi, la terza dose potrebbe non essere di alcun beneficio”, ha detto. “Ma non lo sappiamo ancora.”

Professor Ravi Gupta: “Se vogliono migliorare le capacità degli anziani, devono agire il prima possibile” © Francesco Guidicini/Camera Press



Tuttavia, il professor Ravi Gupta, membro dell’emergente gruppo consultivo sulle minacce dei virus respiratori (Nervtag), ha invitato il governo ad “agire il prima possibile” perché la variante Delta “ha aumentato il livello di protezione anticorpale di cui abbiamo bisogno”.

“Si sono verificate infezioni più grandi… e ci sono stati parecchi decessi tra gli anziani che sono stati vaccinati due volte, in parte perché all’inizio non hanno ricevuto una risposta abbastanza forte, e poi è diminuita”, afferma Gupta.

Ha aggiunto: “Se vogliono aiutare gli anziani, devono agire il prima possibile”.

Secondo gli ultimi dati del governo, il 77,2% della popolazione del Regno Unito di età pari o superiore a 16 anni è ora completamente vaccinato. Tuttavia, il livello di infezione è ancora alto. Martedì sono stati registrati 30.838 nuovi casi in tutto il Regno Unito e sono stati segnalati altri 174 decessi e il tasso di casi per 100.000 persone è stato di 334,4.

Il Ministero della Salute e dell’Assistenza Sociale ha dichiarato: “Stiamo preparando un piano rafforzato per garantire che le persone più a rischio di Covid-19 siano protette e protette contro nuove varianti prima dell’inverno”.

“Qualsiasi piano di rilancio sarà basato sulla raccomandazione finale della JCVI indipendente”.