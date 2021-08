Il COVID-19 dovrebbe cambiare la tua strategia di pensionamento?

Il COVID-19 sta ancora imperversando nella maggior parte del mondo e nessuno può essere sicuro di quando la volatilità finanziaria si calmerà. Questo significa che dovresti cambiare la tua strategia di pensionamento? può essere. Se sì, cosa devo fare? Ci sono molti fattori da valutare se (e come) cambiare il percorso.

modo chiave Se stai ancora lavorando, dovresti continuare a finanziare il tuo conto pensionistico e possibilmente aggiungere più fondi all’IRA.

Se sei disoccupato, mantenere i beni nel tuo conto pensione dovrebbe essere la tua priorità assoluta.

Crisi senza precedenti

Sebbene sia spesso utile imparare dal passato, la storia a volte non ha nulla da offrire.Non come La Grande Recessione del 2007-2009 o La Grande Depressione degli anni ’30Ad esempio, la recente crisi economica negli Stati Uniti non è stata guidata dai fondamentali finanziari, ma dalla deliberata chiusura della maggior parte delle economie da parte della società. La più simile potrebbe essere la cosiddetta pandemia di influenza spagnola nel 1918, sebbene ciò si sia verificato prima che gli americani prendessero in considerazione la pensione, quando l’aspettativa di vita negli Stati Uniti era significativamente ridotta.

Alcuni commentatori economici prevedono ora che l’economia riprenderà rapidamente e suggeriscono persino che ci saranno “anni ruggenti” simili alla fine della prima guerra mondiale e alla pandemia del 1918. Altri non sono così sicuri. In ogni caso, vale la pena ricordare cosa accadde dopo i primi ruggenti anni Venti, la Grande Depressione.

Se hai un lavoro o non ce l’hai

Quindi, cosa dovrebbe fare un pensionato coscienzioso? Questo dipende in gran parte dallo stato attuale del tuo lavoro.

Se stai lavorando

Coloro che hanno la fortuna di fare soldi, sia dal proprio lavoro che dal lavoro di altre persone importanti, possono sopravvivere alla crisi finanziaria. Fortunatamente, molte persone che hanno perso il lavoro o hanno preso un congedo temporaneo nel 2020 sono tornate al lavoro.Se stai attualmente lavorando con un piano 401 (k) o simile e stai risparmiando per la pensione, è saggio attenersi ad esso, anche se il tuo datore di lavoro, come molti altri, lo sospende temporaneamente incontro.

In effetti, se hai lavorato da casa nell’ultimo anno, potresti effettivamente avere più denaro disponibile a causa della riduzione dei costi di spostamento, dei pasti meno frequenti fuori, ecc.Questa potrebbe essere un’opportunità per mettere da parte fondi aggiuntivi per la pensione Contribuisci all’esercito repubblicano irlandeseIl 2021 è lo stesso del 2020, con una donazione massima di 6.000 USD o 7.000 USD se hai più di 50 anni.

Se sei disoccupato

Chi è disoccupato nel 2020 ma non è ancora rientrato nel mondo del lavoro si trova chiaramente in una situazione diversa. Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di preservare il più possibile i tuoi risparmi per la pensione. Ciò significa usufruire dell’assicurazione contro la disoccupazione e di qualsiasi altra assistenza che hai diritto a ricevere attraverso un piano esistente. Puoi anche negoziare con i tuoi creditori (come prestatori di mutui e società di carte di credito) per ridurre, posticipare o condividere i pagamenti che devi loro.

Se ne hai uno Fondo di emergenza, Come Pianificatore finanziario Spesso consigliato, potresti volerlo ordinare prima se non l’hai ancora usato.

Alcuni 401(k) prestito Se hai bisogno di contanti, i prelievi dal piano di pensionamento anticipato non dovrebbero essere la tua prima scelta. I prestiti 401 (k) di solito devono essere rimborsati entro cinque anni – se perdi il lavoro, prima di allora – e i prelievi possono far scattare le tasse sul reddito, il che significa che risparmierai molto meno per la pensione. D’altra parte, i loro costi possono essere inferiori rispetto ad altri tipi di prestito. Pesa le tue opzioni.

Qualunque cosa tu faccia, non trascurare la tua assicurazione sanitaria.Una spesa medica inaspettatamente elevata può causare perdite economiche e può portare a FallimentoSe hai ancora un’assicurazione sanitaria, la tua compagnia assicurativa potrebbe essere disposta a prolungare il periodo di pagamento se lo richiedi.

Infine, se la crisi finanziaria riduce i tuoi risparmi per la pensione o ti rende difficile continuare a contribuire, considera la possibilità di andare in pensione più tardi di quanto originariamente previsto quando torni al lavoro.Lavorare di più per un po’ può far risparmiare di più e Previdenza sociale in ritardo— Fino all’età di 70 anni — Quando inizi a ricevere, i benefici mensili aumenteranno.

Se sei disoccupato e devi utilizzare i tuoi risparmi, come regola generale, è meglio iniziare con un conto non pensione e mantenere il tuo conto pensione differito il più a lungo possibile.

Se sei in pensione

Chi è andato in pensione dal mondo del lavoro si trova in una situazione diversa. Se il tuo reddito da pensione (dalla previdenza sociale e da altre fonti, come pensioni e prelievi dal sistema dell’IRA e altri conti pensionistici) è sufficiente per pagare le bollette, potrebbe non essere necessario apportare modifiche.

Tuttavia, se i tuoi figli adulti vedono il loro reddito evaporare nel 2020, potrebbe essere difficile. La voglia di aiutare tuo figlio è ammirevole, ma se ti fa spendere i risparmi da cui dipendi, può diventare un problema per la pensione. Anche se può sembrare duro, vale la pena ricordare che ci sono ancora molti anni per recuperare il ritardo delle persone in età lavorativa, mentre i pensionati hanno molto meno tempo e opportunità.

Preparati per tutto ciò che sta arrivando

Quando la crisi globale COVID-19 finirà, tutti noi potremmo voler valutare la nostra situazione finanziaria. Nel frattempo, ora potrebbe essere un buon momento per fare quanto segue:

Visualizza la tua allocazione delle risorse

La pandemia e la conseguente crisi finanziaria hanno causato alcune forti fluttuazioni nel mercato azionario. Media industriale Dow Jones (DJIA) Un giorno è aumentato di centinaia di punti e il giorno successivo è diminuito di centinaia di punti. Se disponi di denaro di riserva e puoi resistere alla volatilità, le azioni potrebbero essere ancora la migliore opportunità per una crescita a lungo termine.

Se vuoi solo proteggere ciò che possiedi, dovresti almeno assicurarti che il tuo denaro sia distribuito nel modo desiderato, tra azioni, obbligazioni e contanti.Se la recente volatilità del mercato azionario ti deprime, o se stai per andare in pensione presto, potresti considerare di passare a un portafoglio più conservativo e prendere in considerazione i consigli di Investopedia Come ottenere un’allocazione ottimale delle risorse (Compresa una serie di combinazioni di modelli che vanno dal conservatore al molto radicale).

Istituire (o ricostruire) un fondo di emergenza

Se non disponi di un fondo di emergenza prima del 2020, potresti volerlo avere tu stesso. Se ne hai uno, potresti averlo usato e aver bisogno di riempirlo. Ci sono molte idee sulla creazione di fondi di emergenza.Alcune persone suggeriscono di risparmiare almeno tre mesi di spese di soggiorno liquido Account, mentre altri consigliano di avere un valore di sei mesi o più. Quando si vive di stipendio è difficile raggiungere numeri anche inferiori, ma questo è un traguardo che vale la pena raggiungere a qualsiasi età.

Se stai per andare in pensione o sei già andato in pensione, potresti aver bisogno di un fondo di emergenza più grande. Ad esempio, mantenere due o tre anni di spese nel mercato monetario o in fondi obbligazionari a breve termine può aiutarti a superare un’altra crisi mantenendo intatto il resto del tuo portafoglio pensionistico. Questo ti evita di essere costretto a vendere il tuo investimento nella parte inferiore del mercato.Questo è particolarmente vero quando raggiungi i 72 anni e devi tirarlo fuori Distribuzione minima richiesta Fondi pensione da incentivi fiscali.

Prendi in considerazione la possibilità di conservare un fondo di emergenza in questi fondi da utilizzare in caso di crollo del mercato. Se non c’è crisi, tanto meglio.