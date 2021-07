Il COVID-19 è ancora il “fattore principale”, il dollaro è salito a livelli elevati negli ultimi mesi Provider Investing.com

“I Paesi Bassi hanno allentato tutte le restrizioni. In due settimane, il numero di casi è salito da 500 a 10.000 al giorno. Il governo deve cambiare direzione e ora aspetta nervosamente il ricovero in ospedale… La giornata della libertà britannica di oggi c’è chi si preoccupa che potrebbe avere un’esperienza simile.” hanno detto gli analisti di ANZ Bank in un rapporto.

Martedì la People’s Bank of China determinerà il miglior tasso di interesse per i suoi prestiti di riferimento, che potrebbe essere abbassato. Giovedì anche la Banca centrale europea e la Banca dell’Indonesia annunceranno le rispettive decisioni politiche.

Paesi come Australia e Corea del Sud hanno reintrodotto misure restrittive per contenere il loro ultimo focolaio, mentre il Giappone sarà prima dell’apertura delle Olimpiadi di Tokyo il 23 luglio. Per la prima volta da maggio 2021, più della metà dei casi medi giornalieri mondiali di COVID-19 di 7 giorni ha superato 1 milione.

