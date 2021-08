Il Covid non si è rilassato, ma questi titoli casalinghi non hanno avuto lo stesso slancio

dimensione del font

La recente sconfitta di alcune delle pandemie più popolari continua

Videocomunicazione Zoom

di lunedi.

zuppa Campbell

Cercherà di invertire la tendenza quando i risultati saranno comunicati mercoledì.

Sebbene Zoom (codice azionario: ZM) abbia registrato una performance migliore del previsto, lunedì il titolo è sceso del 12% nel trading after-hour. Come molte aziende che hanno accelerato la loro adozione a causa dell’ambiente di lavoro da casa, le prospettive dell’azienda sono deludenti.

Peloton Interactive

(PTON) Il prezzo delle azioni è sceso la scorsa settimana Per ragioni similiI dirigenti hanno affermato che dopo mesi di vendite di spinning bike interattive più veloci della velocità di consegna dell’azienda, Peloton ora Vedere il ritorno del ciclo della domanda stagionaleIn altre parole, la stagione dello shopping natalizio di Peloton e i propositi per il nuovo anno promuovono che quest’anno sia più significativo del 2020. Per gli investitori che hanno acquistato il titolo a causa delle tendenze temporanee della domanda pandemica, questo potrebbe essere deludente.

L’eccessivo acquisto delle tendenze pandemiche fornisce agli investitori un brusco risveglio

Software interattivo Take-Two

(TTWO), che all’inizio di agosto ha fornito una prospettiva inferiore rispetto a Aspettative ottimistiche degli analistiIl prezzo delle azioni dell’editore di videogiochi è sceso del 24% nel 2021 ed è sceso del 7,6% rispetto al prezzo di negoziazione di 12 mesi fa.

Teladoc Salute

(TDOC) ha avvertito gli investitori a febbraio che si aspettava Poca crescita associativa nel 2021, Ma ciò non ha impedito al titolo di crollare in risposta a I suoi ultimi due rapporti sui guadagni.

Sebbene non sia un’azienda tecnologica, ha sede a Camden, nel New Jersey

zuppa Campbell

(CPB) è stato uno dei primi vincitori della pandemia durante l’arresto. Anche i consumatori che acquistano cibo e forniture in grandi quantità fanno salire i prezzi delle azioni.Ma il titolo Ho faticato quest’anno, Un calo del 22% negli ultimi 12 mesi e un calo del 15% nel 2021.

Nik Modi, analista di RBC Capital Markets, ritiene che la società rilascerà il rapporto sugli utili del quarto trimestre prima dell’apertura del mercato mercoledì.La domanda potenziale della società è ancora elevata, ma l’inflazione potrebbe influire sul suo potenziale di profitto.

Modi ha scritto: “I primi dati suggeriscono che le crescenti preoccupazioni sulle varianti Delta hanno portato a un leggero calo della mobilità”. ). ) E il ritardato rientro dell’ufficio prolungherà ulteriormente l’aumento dei consumi delle famiglie».

Ritiene che le aspettative dell’azienda per una crescita organica delle vendite possano alla fine raggiungere circa il 4%, ma si aspetta che Campbell sia più prudente, nell’intervallo dall’1% al 3%.

