Il curriculum scolastico “Il pensiero di Xi Jinping” suscita i genitori cinesi

Una campagna che ha permesso ai bambini di 10 anni di apprendere la filosofia politica del presidente Xi Jinping è stata definita “disgustosa” da alcuni genitori e ha evocato ricordi del culto personale di Mao Zedong.

Più di una dozzina di genitori in tutto il paese hanno dichiarato al Financial Times di essere a disagio per il corso “Xi Jinping Thought” che verrà aperto il mese prossimo.Filosofia con lo stesso nome che caratterizza l’educazione al patriottismo e l’elogio del Partito Comunista Cinese Segretario generale, Il mese prossimo entrerà a far parte del curriculum nazionale dalla scuola elementare all’università.

“Odio davvero l’idea di costringere i bambini a imparare l’ideologia”, ha detto una madre di un bambino di 10 anni nella provincia orientale del Jiangsu che ha chiesto di non essere nominato. “Ma non posso esprimere le mie preoccupazioni davanti a mio figlio”.

“Questo è disgustoso”, ha detto il padre di una figlia in età scolare che ha chiesto di non essere nominata nella provincia centrale di Henan. Sperava che sua figlia “dimenticasse tutto dopo l’esame”.

La forte opposizione mette in luce le difficoltà che il partito incontra nel fare della filosofia di Xi Jinping una filosofia nazionale ideologia dominante Per le generazioni future.

Per decenni, il PCC è stato l’insegnamento obbligatorio dell’ideologia comunista nelle scuole, ma l’ultimo curriculum imporrà un pubblico giovane straordinario. Si è anche concentrato in modo più ristretto sull’adorazione di un singolo leader, accendendo i ricordi della Rivoluzione Culturale decennale di Mao Zedong, che ha causato milioni di morti.

I libri del presidente cinese Xi Jinping sono in mostra all’annuale Fiera del libro di Hong Kong © Bertha Wang/AFP/Getty

Negli ultimi 30 anni, la dottrina del comunismo non è apparsa nei curricula delle scuole cinesi fino alla scuola media, e nei libri di testo è apparsa una gamma più ampia di leader cinesi.

Xia Ming, professore di scienze politiche presso la City University di New York, ha dichiarato: “Mentre la diversità e l’inclusione fanno progressi in altre parti del mondo, la Cina sta abbracciando il culto della personalità”.

A partire dalla terza elementare, gli studenti hanno una classe ogni settimana, lezioni sulle idee e ogni provincia usa lo stesso libro di testo. Il corso ha la durata di un semestre ed è adatto anche a scuole superiori, università e dottorandi.

Secondo un avviso diffuso questa settimana dall’Ufficio del Comitato nazionale per i libri di testo del Ministero dell’Istruzione, gli studenti delle scuole elementari devono essere consapevoli che “il segretario generale Xi guida l’intero partito e il popolo del paese”, e gli studenti laureati devono essere in grado di per “propagare, spiegare e ricercare” le sue idee.

Il comitato ha riempito libri di testo con foto di Xi Jinping e citazioni dai suoi discorsi. Wu Yujun, professore alla Beijing Normal University e uno degli autori del libro di testo del terzo anno, ha affermato che gli studenti dovrebbero conoscere “da vicino il presidente”.

Questo libro di testo di terza elementare racconta la storia di come sua madre gli tenne un discorso sul generale patriottico della dinastia Song quando era molto giovane e di come questo abbia ispirato l’amore di Xi Jinping per la Cina.

Il libro di testo di quinta elementare ritraeva Xi, che era stato assistente del Segretario della Difesa per un breve periodo ma non aveva esperienza militare, come un “soldato veterano” che spesso indossava uniformi militari da giovane e aveva “profondi sentimenti” per la difesa nazionale. esercito.

Alcuni insegnanti chiedono persino agli studenti di ringraziare Xi, in modo che possano godersi i loro hobby preferiti. Quest’anno, nella lezione di test concettuale di Xi, un insegnante di una scuola di Hangzhou famosa per i suoi punti di forza nel calcio ha detto agli studenti e ai giocatori che hanno beneficiato molto della “cura” dei dirigenti.

Il maestro Zhang Jiajia ha detto in un discorso televisivo: “Ho fatto sapere agli studenti che nonno Xi ci accompagna sempre e ci incoraggia”.

Rapporto supplementare di Emma Zhou a Pechino