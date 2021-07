Il decentramento è riconosciuto, DAO è legalizzato da DailyCoin

Share it

Cade il muro: si riconosce il decentramento, si legalizza DAO



L’organizzazione autonoma decentralizzata ha guadagnato la fiducia e il sostegno del governo.

Un’organizzazione apparentemente giusta e autonoma può contestare l’ordine di successione mantenuto dal governo.

Lo Stato del Wyoming ha approvato la prima registrazione di DAO come società a responsabilità limitata.

I DAO possono ora essere scambiati liberamente all’interno degli stati degli Stati Uniti perché sono riconosciuti come entità legali.

La domanda di innovazione nel settore della crittografia si sta sviluppando rapidamente. Dal 2020 al 2021, DeFi e successivamente NFT hanno iniziato a essere incorporati nella struttura delle attività di crittografia digitale. Non solo, hanno anche sfidato lo status quo della centralizzazione e le sue pratiche obsolete, creando un incubatore di prova per altre risorse blockchain per farlo funzionare. Poiché il protocollo decentralizzato lo estende al regno digitale, DAO è diventata una necessità operativa.

DAO e soluzioni decentralizzate

Il DAO sta diventando sempre più importante nell’economia delle criptovalute e il Wyoming ha approvato un disegno di legge in tutto lo stato che riconosce il DAO come organizzazione legale. L’americana CryptoFed DAO LLC è diventata così la prima DAO legalmente registrata e riconosciuta. Michael Orr, CEO del primo DAO LCC, ha sottolineato che i cambiamenti nel regolamento mostrano che è “ora accettabile per il pubblico”.

Il disegno di legge DAO è stato proposto e promosso dal professor Aaron Wright della Cardoso Law School e dai loro studenti. Dopo che lo stato ha concesso la licenza bancaria Kraken, il Wyoming è stato elogiato per il suo approccio lungimirante ed è diventata la prima azienda di criptovaluta ad avere una licenza bancaria negli Stati Uniti. Il segretario di Stato del Wyoming Edward Buchanan ha confermato che il Wyoming continuerà a promuovere l’innovazione digitale e finanziaria.

Aaron Wright ha concluso che a causa dei bassi biglietti di registrazione per DAO, potrebbero esserci milioni o addirittura miliardi di DAO nel settore. Inoltre, ha sottolineato che il costo per la costituzione di una DAO sarà dell’ordine di centinaia di dollari, mentre il costo della richiesta di costituzione di una società a responsabilità limitata potrebbe arrivare fino a “decine di migliaia di dollari”. A questo proposito, il governo riconosce la capacità della DAO di mantenere la trasparenza e promuovere l’equità perché sono radicate nella linea del codice.

DAO come esecutore decisionale

A differenza delle aziende tradizionali, DAO mantiene la flessibilità necessaria per creare la propria struttura. La struttura di DAO è programmabile, quindi può essere modificata per soddisfare le sue esigenze e le esigenze delle parti interessate. L’accordo è gestito dal VC e il suo obiettivo principale è generare rendimenti. Tuttavia, come ha osservato Charles Watkins di CURVE, la comunità è “felice” quando lo sviluppo è guidato e approvato dai titolari di token e da coloro che “considerano i migliori interessi dell’accordo”.

Entrambi operano DAO e prendono decisioni nel migliore interesse dell’ecosistema. Tuttavia, i protocolli più recenti come Uniswap e 1inch stanno aiutando lo sviluppo di DAO in parallelo con DeFi e NFT.

Nel caso dei protocolli di crittografia, DAO è uno strato protettivo che protegge i migliori interessi della tecnologia. Pertanto, lo scambio decentralizzato Curve sta votando se far valere i suoi diritti di proprietà intellettuale in tribunale. I partecipanti alla rete e i titolari di token hanno il diritto di votare su questo argomento e il risultato finale sarà raggiunto attraverso un processo DAO automatizzato.

d’altro canto

Vitalik Buterin ritiene che non sia possibile estendere il voto blockchain oltre il DAO a causa delle preoccupazioni sui problemi di sicurezza oltre l’ambito della blockchain locale.

DAO è l’unica entità commerciale riconosciuta negli Stati Uniti.

I titolari di token con puntate più elevate possono influenzare in modo significativo il processo decisionale, a seconda di come è impostato l’algoritmo.

DAO presenta vulnerabilità di sicurezza e sottolinea che la sicurezza è ancora un problema preoccupante.

Il decentramento non passerà mai di moda.

Il caso del decentramento è stato un dibattito di lunga data. Nonostante ciò, The Wolf Of All Streets sottolinea ancora che Bitcoin è un modello di decentralizzazione e, nonostante la perdita di hash rate, sottolinea ancora l’efficienza della rete.

In un articolo di Entrepreneur, Andrey Sergeenkov ha sostenuto che DAO ha il potere di distruggere un’industria molto criticata e contraria agli interessi comuni. Ha proposto il DePa (Partito politico decentralizzato), credendo che la blockchain possa aumentare la responsabilità politica e la trasparenza attraverso il nuovo formato DAO.

Sebbene il decentramento sia una realtà realizzabile perseguita dagli estremisti blockchain, le agende nascoste e gli incentivi finanziari sono i fattori decisivi per non implementare il decentramento. Pertanto, DAO ha la capacità di ribaltare i processi esistenti e aggiungere un livello di fiducia alle soluzioni blockchain.

