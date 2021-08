Il default scuote il mercato obbligazionario da 17 trilioni di dollari e i tribunali cinesi diventano l’obiettivo

Share it

Aggiornamento commerciale e finanziario in Cina

Per decenni, uno degli ultimi posti che i cinesi volevano trovare era stare davanti a un giudice. Tuttavia, vi sono segni di modernizzazione in alcune aree del diritto commerciale.

I tribunali sono stati a lungo sinonimo delle tendenze più terrificanti del Partito Comunista: pulizia politica, repressione del dissenso e della corruzione e, più recentemente, diplomazia degli ostaggi.

La spietatezza della corte si è mostrata anche quest’anno. Nel gennaio di quest’anno, Lai Xiaomin, l’ex capo di una delle più grandi società di gestione patrimoniale della Cina, è stato condannato a morte.Qualche settimana dopo Lai è stato giustiziato.

I casi commerciali hanno adottato strategie diverse. I tribunali cinesi occupano sempre più una posizione centrale nel coordinamento delle complesse procedure di ristrutturazione e fallimento di gruppi societari falliti. Ciò ha posto le basi per una maggiore interazione con aziende e investitori, compresi i gruppi stranieri interessati alla seconda economia mondiale.

Secondo le agenzie di rating e alcuni investitori, l’esempio principale dei cambiamenti appena iniziati è la riorganizzazione giudiziaria del Founder Group dell’Università di Pechino.

questo Famoso gruppo aziendale Negli anni ’80, ha iniziato la sua vita sotto la guida di un importante scienziato informatico nella principale istituzione accademica di Pechino. Dopo essere entrato in modo aggressivo nei settori della tecnologia, della finanza, delle materie prime, della sanità e del settore immobiliare, ha avuto problemi. Alla fine del 2019, il debito totale interno ed estero era di circa 250 miliardi di RMB (38,5 miliardi di dollari) e PUFG è diventato il più grande debitore cinese in dollari USA negli ultimi 20 anni.

Il mese scorso il tribunale di Pechino ha approvato una completa riorganizzazione del PUFG. Un consorzio di investitori strategici tra cui Ping An, uno dei più grandi gruppi assicurativi del mondo, rileverà la parte redditizia del gruppo sotto la nuova entità. Il creditore privilegiato sarà integralmente rimborsato. Le unità non redditizie entreranno in un nuovo trust, che potrebbe essere liquidato.

L’agenzia di rating Standard & Poor’s (S&P) ha esaminato la ristrutturazione in tribunale di quasi 50 debitori inadempienti in Cina. Ha elogiato la velocità dell’allenamento PUFG e il massimo recupero delle migliori risorse del gruppo. “[PUFG] L’accelerazione del processo di ristrutturazione evidenzia il desiderio del governo cinese di soluzioni di default efficienti e basate sul mercato. .. La rapidità delle transazioni e gli alti tassi di recupero aumenteranno l’accettazione da parte del mercato degli esercizi guidati dai tribunali”, hanno affermato gli analisti di Standard & Poor’s.

Secondo la ricerca di Standard & Poor’s, i 581 giorni dalla data di inadempimento iniziale all’approvazione del tribunale hanno superato di gran lunga la media di 679 giorni. Il tasso di recupero della liquidità per i debitori PUFG non garantiti è almeno del 31,4%, mentre la media è del 23,7%.

Nonostante questi miglioramenti, gli investitori offshore con un potere contrattuale più debole sono ancora svantaggiati nelle procedure guidate dai tribunali. Nel caso PUFG, il gestore non ha riconosciuto le cosiddette obbligazioni “contratto di mantenimento” di circa 1,7 miliardi di dollari USA detenute da investitori stranieri.

Questi contratti sono essenzialmente gli impegni assunti dagli emittenti obbligazionari cinesi d’oltremare per mantenere la solvibilità delle loro controllate estere. Secondo i dati Bloomberg, circa 110 miliardi di dollari USA del debito in essere della Cina hanno questi impegni. I procedimenti giudiziari in corso a Hong Kong, come quelli con il produttore di chip Tsinghua Unisplendour Group, possono fornire informazioni sull’applicabilità dei contratti.

Detto questo, il prezzo di transazione delle banconote di PUFG a Hong Kong è di circa 40 centesimi per dollaro USA, quasi il 30% superiore al recupero dei creditori non garantiti della Cina, il che indica una speranza per un parziale recupero.

Poiché sempre più creditori cinesi vedono miglioramenti nel risultato dei gruppi di proprietà statale che sono crollati sotto un approccio guidato dai tribunali, gli analisti di Standard & Poor’s prevedono che il settore privato seguirà l’esempio.

La chiave del successo del caso PUFG è concentrare il processo sotto la guida di un manager, compresi i funzionari della banca centrale e le agenzie di vigilanza bancaria. Questo sviluppo è degno di nota perché la ristrutturazione aziendale inefficiente ha afflitto a lungo le società cinesi, lasciando gli investitori e i creditori delle società in difficoltà in una situazione a lungo termine.

È un grosso problema.Dalla fine dello scorso anno, il mercato obbligazionario cinese da 17,5 tonnellate è stato Scioccato da sempre più violazioniQuesto non solo focalizza l’attenzione sui decisori politici di Pechino, Investitore straniero Detengono circa 850 miliardi di dollari in obbligazioni societarie cinesi denominate in dollari USA.

Sebbene procedure più centralizzate aiuteranno sicuramente, data la nuvolosità dell’accordo di Keepwell, gli investitori stranieri vorranno assicurarsi che i loro interessi abbiano uguale peso nei tribunali cinesi.