Il deficit della Scozia sale al 22% del PIL

Il deficit di bilancio della Scozia è salito al 22% della produzione economica nel 2020-21, evidenziando la portata della sfida fiscale che il paese dovrà affrontare se lascerà presto il Regno Unito.

Ufficialmente, nell’anno fino ad aprile 2021, il deficit nominale della Scozia è più che raddoppiato a 36,3 miliardi di sterline. dati L’annuncio di mercoledì è dovuto principalmente al forte aumento della spesa pubblica durante la pandemia di coronavirus.

Secondo la relazione annuale del governo scozzese intitolata “Scottish Government Expenditure and Revenue”, dopo aver contabilizzato la quota geografica delle entrate fiscali del petrolio e del gas del Mare del Nord nel Regno Unito, il disavanzo della Scozia nel 2020-21 è salito al 22,4% del PIL. Al contrario, il deficit per l’intero Regno Unito è del 14,2%.

I dati mostrano anche che le finanze della Scozia sono relativamente deboli. Nell’anno fino ad aprile 2020, il deficit della Scozia ha rappresentato l’8,8% del PIL, mentre il deficit del Regno Unito è stato del 2,6%.

Ma dopo aver vinto le elezioni di maggio per il parlamento di Edimburgo, il governo indipendentista del Partito Nazionale Scozzese dovrebbe continuare a spingere per un altro referendum sull’indipendenza nei prossimi mesi e ha promesso di tenere tale voto entro la fine del 2023.

Il Cancelliere dello Scacchiere scozzese Kate Forbes ha insistito sul fatto che gli ultimi dati sul disavanzo non impediranno al Partito nazionale scozzese di riportare l’attenzione sull’indipendenza dopo la crisi del coronavirus.

“Questo non è un ostacolo alla difesa dell’indipendenza, perché i deficit in tutto il mondo stanno crescendo in modo esponenziale”, ha detto.

Ma stimando che il deficit della Scozia nel 2020-21 sarà di oltre 8 punti percentuali in più rispetto al disavanzo complessivo del Regno Unito, questi dati forniscono potenti munizioni politiche per gli oppositori indipendenti, i quali hanno affermato che l’uscita dall’Unione correrà il rischio di una grave compressione della spesa pubblica. .

Jackie Baillie, vice leader del Partito laburista scozzese, all’opposizione, ha dichiarato: “Avere un referendum che divide ed economicamente catastrofico durante la ripresa economica è un atto di imprudenza inimmaginabile”.

I dati ufficiali compilati dagli statistici del governo scozzese aumenteranno la pressione sul Partito nazionale scozzese per aggiornare le sue ragioni di indipendenza dopo il forte calo delle entrate petrolifere dal 2014 e l’aumento del rischio di interruzione del commercio dopo il ritiro del Regno Unito dal mercato unico dell’UE.

Miley Spovac, direttrice dell’Allend Institute, Fraser Research Institute presso l’Università di Strathclyde, ha affermato che questi dati forniscono un punto di partenza per discutere le scelte che una Scozia indipendente deve fare.

“Non basta dire ‘andrà tutto bene’… servono suggerimenti e idee specifiche”, ha aggiunto.

Gli economisti affermano che rispetto al Regno Unito nel suo insieme, il deficit della Scozia è aumentato maggiormente nell’ultimo anno, riflettendo in parte l’aumento della spesa pubblica a nord del confine con l’Inghilterra e il colpo alla produzione di petrolio e gas durante la pandemia.

I dati ufficiali includono le entrate fiscali raccolte dalla Scozia e le spese del governo di Edimburgo e del governo britannico per conto della Scozia in settori come le pensioni e la difesa.

Prima del referendum sull’indipendenza del 2014, il governo dello Scottish National Party ha descritto questi dati come “l’autorevole pubblicazione delle finanze pubbliche scozzesi”, fornendo un “punto di partenza” per analizzare la situazione finanziaria che dovrà affrontare come paese indipendente.

Nel 2014, gli elettori scozzesi hanno rifiutato l’indipendenza con un rapporto dal 55% al ​​45%, ma sia lo Scottish National Party che lo Scottish Green Party sperano di tenere un secondo referendum e di occupare congiuntamente la maggioranza dei seggi al Parlamento di Edimburgo.

L’Institute of Finance, un think tank, ha affermato che sebbene il divario tra la spesa e le tasse della Scozia si ridurrà drasticamente con l’attenuazione della pandemia, se diventa indipendente, il deficit strutturale del paese non sarà sostenibile.

Il vicedirettore dell’IFS David Phillips ha dichiarato: “In assenza di una migliore performance economica, questo deve essere risolto con una combinazione di tagli alle spese e/o aumenti delle tasse, il che è improbabile”.

I dati evidenziano la riduzione delle entrate che una Scozia indipendente può guadagnare dall’industria petrolifera e del gas.

A causa del calo dei prezzi del petrolio durante la pandemia, una quota illustrativa delle entrate del Mare del Nord della Scozia nel Regno Unito vale 500 milioni di sterline nel 2020-21, in calo rispetto agli 800 milioni di sterline dell’anno precedente.

Comprese le tasse su petrolio e gas, le entrate del settore pubblico scozzese sono equivalenti a £ 11.496 a persona, ovvero £ 382 in meno rispetto alla media del Regno Unito. Tuttavia, la spesa pubblica pro capite in Scozia è di £ 18.144, ovvero £ 1.828 in più rispetto alla media del Regno Unito.

Il partito conservatore scozzese all’opposizione ha dichiarato: “Il ‘dividendo sindacale’, che è la somma di spese elevate e reddito basso, è aumentato a 2.210 sterline a persona”.

Forbes ha affermato che questi dati illustrano il fallimento dell’attuale status costituzionale della Scozia nel Regno Unito.

Ha rifiutato di dire se una Scozia indipendente cercherà di ridurre il proprio deficit a un sostenibile 3% del PIL entro 5-10 anni dall’indipendenza. Comitato SNP Era una di loro nel 2018.

Forbes ha riconosciuto la necessità di aggiornare il prospetto di indipendenza dell’SNP, ma ha affermato che è “troppo presto” per farlo mentre il numero di casi di coronavirus è ancora elevato.

La perdita di trasferimenti fiscali dopo l’indipendenza della Gran Bretagna può essere compensata dalla comodità dei paesi sviluppati di prendere in prestito dal mercato internazionale dei capitali.

Ma Phillips ha affermato che la disponibilità del mercato a concedere prestiti dipenderà dal sistema fiscale e monetario di base della Scozia, e l’indipendenza potrebbe significare che la Banca d’Inghilterra perde il sostegno della Banca d’Inghilterra, che aiuta a mantenere bassi i tassi di interesse.

Ha aggiunto: “Non è chiaro se la Scozia indipendente possa prendere in prestito così tanti soldi, così a buon mercato”.