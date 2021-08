Il deputato conservatore si unisce al sindaco laburista per salvare il fronte orientale di HS2

Aggiornamento di High Speed ​​Two Co., Ltd.

I parlamentari conservatori che rappresentano i distretti elettorali dell’Inghilterra settentrionale si sono uniti ai leader del Partito laburista locale nell’ultima battaglia per salvare la prevista linea ferroviaria est HS2 fino a Leeds, temendo che Boris Johnson annullasse il percorso.

Diversi parlamentari conservatori nei cosiddetti seggi del Muro Rosso sequestrati al Partito Laburista nelle elezioni generali del 2019 hanno detto al Primo Ministro britannico che avrebbe violato la sua promessa”aggiornamento“Se non ha costruito completamente il progetto, l’ex zona industriale nel nord e nel centro.

Lo scorso dicembre, Commissione Nazionale InfrastruttureL’agenzia di consulenza del governo raccomanda di posticipare la sezione orientale del percorso per sostenere il miglioramento dei collegamenti ferroviari regionali, affermando che accelererà la costruzione e aumenterà la crescita economica del 20% rispetto ai servizi ferroviari a lunga distanza.

Ciò ha suscitato preoccupazione tra i politici del nord che sostengono HS2, i quali ritengono che per risparmiare denaro, la sezione orientale attraverso il centro-est fino a Sheffield e Leeds possa essere tagliata.

Il costo di questa linea ad alta velocità progettata per collegare Londra e Birmingham e poi divisa per servire Manchester e Leeds è salito alle stelle a circa 106 miliardi di sterline.Inoltre, le misure di sostegno del coronavirus multimiliardari ulteriormente pressione I ministri controllano la spesa pubblica.

Segretario dei trasporti Grant Shapps Ditta La linea è stata recentemente completata completamente a maggio, il che dimostra che la sezione orientale può essere completata anche prima del 2040 come previsto, aggiungendo che dovrebbe essere completata in un “modo più intelligente”.

Ma il mese scorso, Andy Street, l’influente sindaco conservatore delle Midlands Occidentali, Inversione Il suo sostegno di lunga data alla rotta di Leeds ha detto ai membri del Congresso che la sezione orientale “non era necessaria”. Un funzionario della zona ha affermato che le osservazioni di Street “ci hanno scioccato tutti”.

Il deputato del partito conservatore di Mansfield e l’ex vicepresidente Ben Bradley, insieme al vicesindaco del partito laburista del West Yorkshire James Lewis, ha scritto Il mese scorso a Johnson, chiedendogli di “dare il via libera” all’intero progetto. La lettera è stata sostenuta da altri parlamentari conservatori, tra cui Paul Howell di Sedgefield e Peter Gibson di Darlington.

Bradley ha detto di aver incontrato alcuni ministri del governo e ha chiesto la costruzione completa della linea. “Se non aggiorni le regioni nord-est e centro-orientali tramite HS2, cosa farai?”, ha chiesto.

Bradley ha detto che spera di salvare la prima parte della sezione orientale in una nuova stazione Toton, Tra Derby e Nottingham, ha attratto investimenti pubblici e privati. Diventerà un centro commerciale e residenziale, creando decine di migliaia di posti di lavoro. Ma Bradley crede che la strada rimanente per Leeds sia in pericolo. “Potrebbe essere troppo tardi [to save it],” Lui dice.

traffico del nord, Questi includono sindaci laburisti come Andy Burnham di Manchester, Dan Jarvis di Sheffield e Tracy Brabin del West Yorkshire che stanno cercando anche Incontra il ministro Richiede che HS2 sia costruito come originariamente pianificato.

“Le recenti voci sul futuro della sezione est di HS2 continuano a mettere in difficoltà il West Yorkshire e il Nord. Ogni anno i ritardi di HS2 costano alla nostra regione 1,7 miliardi di sterline”, ha affermato Brabin.

Maria Machancoses, CEO di Midlands Connect, in rappresentanza del consiglio regionale, ha affermato che HS2 è “un’opportunità irripetibile per aumentare il livello della regione del Regno Unito”.

Ha detto che la spesa pro capite per i trasporti nelle East Midlands è di £ 249 all’anno, la più bassa del paese, la metà della media del Regno Unito e meno di un quarto del livello di Londra.

Originale Caso aziendale Dieci anni fa, quando il prezzo era di poco inferiore a 33 miliardi di sterline, la premessa principale dell’azienda era quella di costruire completamente la linea di produzione.

HS2 East è un gruppo di autorità locali nelle regioni centrali e nordorientali.Uno studio condotto nel settembre dello scorso anno ha rilevato che la sezione orientale è la parte più conveniente del percorso e ogni sterlina spesa può generare 2 sterline.Tagliarlo ridurrà Rapporto costi-benefici Il piano è da 1,5 a 1,2, ha detto.

Rispettati

Una decisione sul progetto potrebbe essere presa in ottobre, quando il governo dovrebbe emettere un documento politico a lungo ritardato chiamato Piano Ferroviario Completo.

Secondo il piano attuale, la sezione orientale della HS2 sarà collegata alla linea principale della costa orientale vicino a York, riducendo così i tempi di viaggio e migliorando la capacità di traffico verso le nuove sedi del Tesoro come Newcastle e Darlington.

La progettazione per la sezione HS2 a nord di Birmingham, fasi 2a e 2b, è ancora nelle sue fasi iniziali. Lo sviluppo della sezione orientale, che è completamente parte della Fase 2b, è cessato.

Il Ministero dei Trasporti ha dichiarato: “Il piano ferroviario completo delineerà presto importanti progetti ferroviari, tra cui HS2 Fase 2b… Lavoreranno insieme per fornire servizi ferroviari affidabili di cui i passeggeri hanno bisogno e meritano nelle regioni settentrionali e centrali”.