Il dibattito tra titoli growth e titoli value rivela il futuro del mercato rialzista

Il recupero dei titoli value che superano i titoli growth significa che i giorni del mercato rialzista sono contati?

Mi riferisco all’epica battaglia tra due principali stili di borsa: titoli growth (aziende in più rapida crescita con valutazioni più elevate) e titoli value (aziende impopolari, aziende con valutazioni più basse) ).

Sebbene la crescita media dei titoli value nell’ultimo secolo abbia chiaramente superato la crescita, hanno anche vissuto un importante periodo di crescita significativa. Gli ultimi dieci anni sono stati un periodo del genere.

La tendenza inizia a spostarsi verso il valore nell’autunno del 2020, il che ha causato un’ampia celebrazione tra i gestori del valore, che potrebbero, solo forse, il loro dolore a lungo termine sta volgendo al termine. La maggior parte degli altri manager guarda con attaccamento confuso, credendo che il dibattito sulla crescita e sul valore non sia altro che una competizione interna.

Alcuni osservatori ritengono che questo atteggiamento sia miope. Ritengono che il destino dei titoli growth rispetto ai titoli value possa dirci se siamo in un mercato rialzista sano.

In superficie, la loro argomentazione ha senso. Quando l’economia si esaurisce, i titoli di crescita possono crescere più velocemente. E la crescita economica è decisamente favorevole al mercato rialzista di Wall Street. Pertanto, il passaggio della leadership dalla crescita al valore può significare che una flessione del mercato è imminente, il che è ragionevole.

Questo argomento teorico è coerente con l’esperienza del mercato azionario prima e dopo lo scoppio della bolla di Internet nel 2000. L’anno toro degli anni ’90 è stato uno dei periodi più lunghi in cui i titoli growth hanno sovraperformato il valore nel secolo scorso. Dopo lo scoppio della bolla, le azioni value hanno iniziato il loro periodo più lungo del secolo scorso e hanno sconfitto la crescita.

Ci sono eccezioni ai record storici. Ad esempio, durante la Grande Crisi Finanziaria, i titoli growth hanno generalmente sovraperformato il loro valore. Tuttavia, l’economia ha subito una forte contrazione e il mercato azionario è crollato.

Cosa ci dicono i dati

Per affrontare meglio la confusa relazione tra la salute del mercato e i rendimenti relativi dei titoli growth e dei titoli value, ho analizzato le tendenze del mercato azionario a metà del 1926. I dati provengono da Professor Ken French di Dartmouth insieme a Robert SchillerOgni mese ricevo dati sulla performance del valore rispetto alla crescita e all’indice S&P 500

Arpione,

+0,88%

Performance rettificata per inflazione e dividendi.

Ho cercato la correlazione tra i due e il risultato era vuoto. In alcuni periodi, la forza relativa del valore è associata a rendimenti azionari inferiori, mentre in altri periodi è associata a rendimenti più elevati. Non c’è uno schema coerente.

La figura sopra illustra questo. Divide i dati in due gruppi di uguali dimensioni: il primo contiene il periodo dal 1926 al 1973 e il secondo contiene il periodo dal 1974 ad oggi. Nella prima metà del campione, il mercato azionario ha avuto un andamento migliore quando la crescita ha superato il valore. La seconda metà del campione è esattamente l’opposto.

La mia intuizione è il motivo per cui esiste una correlazione incoerente tra il mercato e la forza relativa del valore rispetto alla crescita: c’è più di una ragione per cui la crescita è in ritardo rispetto al valore. La forza economica è solo una delle ragioni. Un’altra questione che è diventata particolarmente importante negli ultimi decenni è la bolla di valutazione dei titoli growth. Se una tale bolla scoppia, anche se l’economia generale continua a crescere, i titoli growth potrebbero rimanere seriamente in ritardo rispetto ai titoli value.

Durante il periodo deflazionistico della bolla Internet, dal marzo 2000 all’ottobre 2002, abbiamo assistito ad alcune di queste situazioni. Sebbene il mercato ribassista sia durato due anni e mezzo, la relativa recessione è durata solo otto mesi (da marzo a novembre 2001, Secondo il National Bureau of Economic Research, l’arbitro semi-ufficiale di quando inizia e finisce la recessione). Alla fine del mercato ribassista, il prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti era superiore del 10% rispetto all’inizio.però L’indice S&P 500 è sceso del 49,1%Questa differenza può essere in gran parte attribuita al ritorno alla realtà delle valutazioni dei titoli growth.

Relativamente parlando, i titoli value si sono comportati abbastanza bene durante il mercato ribassista. Inoltre, secondo i dati francesi, le azioni value medie a bassa capitalizzazione hanno effettivamente fatto soldi durante quel mercato ribassista.

Linea di fondo? relax. Sebbene molte persone si basino sul fatto che lo stile del valore abbia iniziato un periodo di oltre la crescita per diversi anni, il destino del mercato rialzista non è uno di questi.

Mark Hulbert contribuisce regolarmente a MarketWatch. Il suo Hulbert Ratings tiene traccia delle newsletter sugli investimenti che pagano commissioni fisse per gli audit.Può essere dentro mark@hulbertrattings.com

