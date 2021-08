Il dilemma della cassa integrazione: come affrontare una vita di proprietà

Quando Mally Skok stava per ridimensionare la sua casa di 25 anni in Massachusetts, ha fatto il punto dei suoi beni. Dovrebbe tenere il cestino africano o la toeletta con decorazioni floreali in ceramica? Come affrontare abiti da festa e tute da gioco nell’armadio, o file ingialliti segnalati dalla scuola? Per Skok, un designer tessile con tendenze minimaliste, è necessario prendere decisioni su cosa tenere e cosa rinunciare.

Per “organizzare” le sue cose, Skok ha assunto un esperto. Negli Stati Uniti, il ridimensionamento, o il meno simpatico “motore avanzato”, è un settore in cui i professionisti spendono soldi per schermare le proprietà. “Il suo compito è capire cosa è importante e trovare una casa per le cose che non sono necessarie. Al giorno d’oggi, siamo tutti più preoccupati di dove finisce la nostra proprietà”, ha detto Skok.

La biancheria da letto in eccesso va al rifugio per senzatetto e i cimeli futuri vengono conservati. Il banditore aveva “occhi luccicanti” mentre valutava l’argenteria e i mobili marroni. Oggetti significativi – acquerelli amatoriali, cesti “parlanti di vacanze” – furono designati per la sua nuova casa. “Niente è andato perduto”, ha detto Skok.

Caroline Hartley (Caroline Hartley) ha affermato che il ridimensionamento attentamente pianificato è popolare anche nel Regno Unito. Il trasferimento di sua madre dalla casa in cui aveva vissuto per 35 anni e la conseguente “decisione e pressione logistica” hanno fatto sì che Hartley, un ex esperto di porcellane di Sotheby’s, credesse che esistesse un mercato di nicchia per l’attività di smistamento domestico.

I clienti di Hartley includono discendenti di dimore signorili che si sono trasferite da castelli a ville, genitori anziani che sono “sovraccarati da cose carine” da professionisti che hanno poco tempo o nidificanti vuoti che possono permettersi una tariffa oraria di £ 45. Dallo scorso anno, il volume delle richieste è aumentato del 50%.

Quando Mally Skok si è trasferita dalla sua casa dove ha vissuto per 25 anni alla sua nuova casa a Cape Cod, ha assunto un esperto per organizzare le sue cose: “Non c’è niente da buttare via”, ha detto © Sarah Winchester

© Sarah Winchester



Attraverso collegamenti con enti di beneficenza, case d’asta e dipartimenti di design, la società di Hartley Good Sorts ha trasferito di tutto, dal guardaroba dei vestiti City dato all’organizzazione benefica per giovani disoccupati Suited and Booted al “twiddly tea set” a tema retrò. “I ristoratori usano Instagram. Una torre di riviste decorative negli anni ’60 è stata assegnata a uno scrittore di design.

Non confondere la distillazione di proprietà per tutta la vita con la pulizia in stile Kondo Marie. “La pulizia fa pensare alle persone che la proprietà è velenosa. Preferisco pensare a loro come all’accumulo di una vita appagante”, ha detto Hartley. Confrontalo e, se possibile, riduci la scala per organizzare una mostra della tua vita: “Chiediti, cosa ci metti dentro. Cosa ami? Qual è il tuo background?”

Concentrandoci sul futuro, incoraggiamo i clienti ad annotare le vecchie foto e a conservare gli oggetti d’antiquariato che risuonano: i biglietti dell’Opera o la griglia nera della nonna emanano l’odore del barbecue domenicale. “Non essere troppo clinico”, ha detto Hartley, e ha attribuito il suo interesse per la vita degli altri a suo padre.

Caroline Hartley, che gestisce Good Sorts, può aiutarti a decidere quali oggetti significativi conservare, come un raccoglitore di lettere o un set di porcellane italiane Spode Blue, e cosa vendere © Caroline Hartley



Max Henry “Fredy” Fisher era un immigrato ebreo dalla Germania ed è stato direttore di questo giornale dal 1973 al 1980. [about] Presidente della Federal Reserve. Quando mi sono lamentato della mia storia di livello A, è stato felice di ricordarmi che la storia riguarda le persone. “

Anche l’antiquario Val Foster ha resistito alla tentazione di “implacabile” sostituendo la fattoria Regency di 6.000 piedi quadrati con un cottage compatto degli anni ’30 nell’Oxfordshire. “Ora abbiamo molto meno spazio di archiviazione, ma tengo della preziosa porcellana. Viene consegnata direttamente al garage in una scatola etichettata. Ora sceglierò alcune cianfrusaglie, come una suggestiva brocca francese del XIX secolo. Usare le cose è un promemoria di vite passate”.

Il Covid focalizza l’attenzione delle persone sulle cose importanti: la responsabilità di aver vissuto una grande casa.Alcune persone vogliono solo vivere una vita semplice

Ma ha usato l’approccio forense intimidatorio per i mobili: “Ho fotografato ogni mobile e opera d’arte nella nostra fattoria. Poi li ho ordinati nell’elenco delle stanze della nuova casa. Sembra laborioso, ma questo significa che posso capire l’aspetto di ogni stanza e ricorda quanto siano diverse le proporzioni.”

Quindi, ogni articolo viene etichettato e codificato a colori dalla sua stanza di destinazione per aiutare i facchini. Successivamente, ha controllato attentamente i suoi dipinti: “Ho scelto quelle opere che ti incoraggiano ad avvicinarti e dare un’occhiata più da vicino.” Il resto è stato inviato al suo negozio di antiquariato Foster & Gane, “Ma ora non c’è traccia di tristezza”.

Foster e suo marito medico in pensione si sono uniti all’ondata di ridimensionamento dei proprietari di case durante la pandemia. Nina Coulter, direttore delle vendite per lo sviluppo residenziale di Savills, ha affermato che la fretta di rispettare la scadenza dell’imposta di bollo di giugno è un ovvio incentivo. “Ma ci sono altri motivi. Quando i bambini iniziano a trasferirsi, la grande casa perde il suo fascino. Alcune persone si avvicinano alle loro famiglie o tornano nel luogo in cui sono cresciute”.

Val Foster ha sostituito la fattoria di 6.000 piedi quadrati con un cottage compatto nell’Oxfordshire (nella foto), dove teneva alcuni dei suoi oggetti preferiti, e il resto sarà venduto nel suo negozio di antiquariato © Harry Lawlor

© Harry Lawler



Kurt ha sottolineato che c’è stato un aumento dei residenti rurali di 60 anni che acquistano nuovi appartamenti a Londra. “Dopo il secondo colpo, abbiamo visto un sacco di visualizzazioni”, ha detto Kurt, riferendosi in particolare a Marylebone, Fitzrovia, l’ex centro televisivo della BBC a West London, o al brillante portiere della South Bank. appartamento lì) parte da £ 945.000) come un punto caldo in calo.

“Anche il Covid ha avuto un ruolo. Ha focalizzato l’attenzione delle persone sulle cose importanti: aver sperimentato la responsabilità di una grande casa. Alcune persone vogliono solo una vita più semplice”, ha detto Kurt.

La morte, i debiti o il divorzio erano la ragione per cui le persone assumono periti. Ora è probabile che si stia ridimensionando.Per molte persone, ridimensionare significa chiudere un capitolo della propria vita e aprirne uno nuovo

Il project manager e geometra di Woodforde Scott, Tom Scott, ha sottolineato un’altra ragione: “I prezzi delle case inaccessibili significano che gli acquirenti di case per la prima volta fanno sempre più affidamento sull’aiuto finanziario dei loro genitori. Di conseguenza, sempre più proprietari di case stanno ridimensionando. beni.” (Savills stima che i proprietari di case oltre i 65 anni abbiano un valore totale di £ 175 milioni e abbiano un debito di soli £ 145 miliardi.)

Mally Skok offre un altro punto di vista: “Dato che i nostri genitori vivono più a lungo, dobbiamo aiutarli a trasferirsi, in un posto più piccolo o in una casa di cura, la nostra attenzione è focalizzata su quanto ci vuole per ridimensionare. Ci vuole tempo ed energia per fare questo correttamente e resisti a gettare le cose nei sacchetti neri. Potresti pentirtene più tardi. Penso che questo faccia pensare alle persone di ridimensionare prima. “

Thomas Jenner-Fust, banditore di Chorleys nel Gloucestershire, è d’accordo. “Tre D: morte, debiti e divorzio erano i tre motivi per cui le persone assumono periti. Ora è probabile che si stia riducendo. Sempre meno persone stanno finendo la loro vita in grandi case circondate da detriti ancestrali… Per molte persone, il ridimensionamento sta chiudendo un capitolo nelle loro vite e aprendo un nuovo capitolo”, ha detto.

Ha recentemente messo all’asta 500 oggetti, dai ritratti di Hockney a un gran numero di cappotti indiani ricamati, appartenenti a Sir Roy Strong, l’ex curatore del Victoria and Albert Museum, che lo sta lasciando a Hereford La contea ha una casa di 23 stanze Lasketts .

La giacca indiana ricamata venduta da Roy Strong, ex curatore del Victoria and Albert Museum, quando lasciò la sua casa di 23 stanze nell’Herefordshire



Il cambiamento nello spazio decorativo è una buona notizia per i piccoli inquilini che hanno bisogno di vendere mobili extra. “Abbiamo notato il ritorno dell’antiquariato, soprattutto tra i giovani acquirenti”, ha affermato Jenner-Fust, che presta molta attenzione alle tendenze del design sui social media. Il prezzo potrebbe non essere il “prezzo del cielo”, ma il prezzo che era difficile cambiare dieci anni fa ha ora raggiunto il “prezzo ragionevole”.

I mobili marroni che un tempo venivano ridicolizzati hanno guadagnato nuovi seguaci tra i proprietari di case rurali, che vestiranno la canonica e le case di dote acquisite durante l’esilio di città in villaggio innescato dal Covid.

Jenner-Fust dice che ci sono anche strizzacervelli che “hanno una vita quotidiana arrugginita e polverosa di breve durata” che potrebbero trovare l’ossessione in agguato in soffitta. Le iniziali della valigia, l’urna in stile Constance Spry o il servizio da tavola con motivi vecchio stile risuonavano con i millennial nostalgici e amanti del retrò. Le reliquie di una generazione diventano le collezioni della generazione successiva.

Questo è il punto del movimento di consapevolezza. Hartley ha detto che il ridimensionamento, insieme alle emozioni agrodolci di rimpianto e sollievo, non è mai semplice, “ma se riesci a mantenere le cose importanti e a trovare un nuovo proprietario compassionevole per il resto, le cose diventeranno molto più facili”. a lei: “Devi fare i conti non solo con gli oggetti, ma anche con la struttura della tua vita”.

Seguire @FTPProperty Su Twitter o @ft_houseandhome Scopri la nostra ultima storia prima su Instagram