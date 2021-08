Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti vuole rendere l’impatto dell’Infrastructure Act più favorevole alle criptovalute: rapporto

Share it

Secondo i rapporti, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta emettendo nuove linee guida per affrontare le preoccupazioni del settore delle criptovalute sulle disposizioni relative alle risorse digitali nell’ultima legge sulle infrastrutture.

La versione del Senato del disegno di legge sulle infrastrutture da trilioni di dollari contiene una clausola volta ad ampliare la definizione di “broker” nella legge fiscale per coprire “qualsiasi persona (a titolo oneroso) che è responsabile della fornitura regolare di qualsiasi servizio che consenta il trasferimento di risorse digitali”. per conto di un’altra persona».

Secondo una lettera Inviare Il rappresentante Tom Emmer, repubblicano del Minnesota, ha proposto ai membri del Congresso che l’attuale linguaggio del disegno di legge includerà attori chiave nel campo della crittografia, come sviluppatori o verificatori di software, che non sono definiti nel campo finanziario tradizionale. .

Bloomberg ha citato un funzionario del Tesoro che ha chiesto di non essere nominato affermando che l’agenzia sta cercando di emettere nuove linee guida che esentano le società di criptovalute, inclusi sviluppatori, minatori, sviluppatori di hardware e software, dal conformarsi all’IRS proposto nel disegno di legge. requisiti purché non forniscano servizi di intermediazione.

Il funzionario del Tesoro, che ha chiesto di non essere nominato, ha affermato che le linee guida si concentreranno sulle attività delle società di criptovaluta per determinare se sono idonee per i broker ai sensi della legge fiscale.

Il controverso disegno di legge sulle infrastrutture sta ora approvando il Congresso e i legislatori che supportano la crittografia stanno combattendo contro la controversa legislazione sulla crittografia.Il membro del Congresso Darren Soto (D-FL) ha detto che aspettare Altri rappresentanti hanno sostenuto l’emendamento alla clausola di crittografia.

“I membri stanno iniziando a prestare attenzione. Sempre più supporto bipartisan per garantire che questo linguaggio sia corretto”.

