Il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti avverte che le nuove restrizioni COVID-19 possono innescare attacchi violenti Reuters

Il Department of Homeland Security ha dichiarato che sta promuovendo “fonti autorevoli di informazione” per “smascherare” e, se possibile, “prevenire” le informazioni false.

L’ultimo annuncio del Department of Homeland Security ha anche sottolineato che la filiale della penisola arabica di Al-Qaeda ha recentemente pubblicato la prima versione inglese della rivista “Inspire” in quattro anni. Il Department of Homeland Security ha affermato che si tratta di violenti militanti stranieri che stanno ancora cercando di ispirare i seguaci americani a partecipare prove. attacco.

Il deputato statunitense Benny Thompson, presidente del Comitato per la sicurezza interna della Camera, ha accolto con favore l’avvertimento del Dipartimento per la sicurezza interna, ma ha affermato che “è inquietante che la minaccia del terrorismo sia sempre più basata sulla violenza e sulle teorie del complotto basate sull’insoddisfazione, soprattutto in relazione alle teorie del complotto sull’elezione e sull’ex presidente Trump”.

Il segretario alla sicurezza interna Alejandro Majorcas ha dichiarato in un’intervista alla CNN che il suo dipartimento ritiene che gli estremisti violenti interni costituiscano “la più grande minaccia legata al terrorismo per la nostra patria”. Ha detto che il dipartimento ha visto discorsi estremisti alimentati da “false narrazioni” e “ideologie di odio”.

Nell’annuncio pubblicato a maggio, il Dipartimento per la sicurezza interna ha avvertito che gli estremisti domestici potrebbero utilizzare l’allentamento delle restrizioni COVID-19 all’inizio di quest’anno per lanciare attacchi su una gamma più ampia di obiettivi.

Il nuovo annuncio del Department of Homeland Security ha anche messo in guardia dal rischio di “violenza mirata” intorno al 20° anniversario degli attentati dell’11 settembre a New York e Washington e intorno alle festività religiose.

Washington (Reuters) – Il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti ha dichiarato in un nuovo avviso di avvertimento sul terrorismo che gli estremisti violenti potrebbero considerare la reimplementazione delle restrizioni relative al COVID-19 dopo la diffusione della variante del coronavirus come motivo di un attacco.

