Il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti impone ai dipendenti di indossare maschere Reuters

Martedì i Centers for Disease Control hanno emanato linee guida secondo cui le persone vaccinate dovrebbero indossare maschere in determinate circostanze, comprese le scuole.Lunedì, il governo del presidente Joe Biden ha richiesto a tutto il personale del Department of Veterans Affairs di essere vaccinato.

Con la micidiale variante delta del coronavirus che imperversa in alcune parti degli Stati Uniti e l’immunizzazione in ritardo, il governo federale sta ancora una volta correndo per contenere la pandemia iniziata più di un anno fa, sperando di evitare futuri arresti in tutto il paese.

© Reuters.Foto del file: una donna che indossa una maschera per prevenire la malattia da coronavirus (COVID-19), a seguito della raccomandazione del CDC che gli americani completamente vaccinati indossano una maschera perché la variante Delta altamente contagiosa ha causato un aumento delle infezioni perché è entrata in Disney

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.