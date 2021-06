Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti emette un ordine di bavaglio contro i dirigenti del New York Times tramite i registri delle e-mail

Il rapporto affermava che la battaglia si era conclusa per gli sforzi del Dipartimento di Giustizia per ottenere i registri di posta elettronica da Google (NASDAQ:), che gestiva il sistema di posta elettronica “New York Times” e ha respinto lo sforzo di ottenere informazioni. .

Per citare McGraw, quello che ha definito un ordine bavaglio senza precedenti è entrato in vigore il 3 marzo, ma ora è stato annullato dalla Corte federale.

“Sebbene l’amministrazione Trump non abbia mai informato il New York Times di questo sforzo, l’amministrazione Biden ha continuato a condurre questa lotta quest’anno e ha informato un piccolo numero di alti dirigenti del New York Times, ma ha imposto un ordine di bavaglio. Per non essere visto dal pubblico”, afferma il rapporto, citando l’avvocato del Times David McGraw.

(Reuters) – Il quotidiano ha riferito venerdì che il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti guidato dal presidente Donald Trump e dal presidente Joe Biden ha lanciato “una battaglia legale segreta per ottenere i registri delle e-mail di quattro giornalisti del New York Times”.

