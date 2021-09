Il Dipartimento di Giustizia “proteggerà” le donne che cercano aborti sotto il divieto di aborto del Texas

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Disse Lunedì, dopo che il Texas ha approvato una legge sull’aborto restrittiva, non tollererà la violenza contro nessuna donna che cerca un aborto o qualsiasi fornitore di servizi medici che fornisca l’aborto in Texas, e sta attualmente esplorando per sfidare la nuova legge.Le opzioni proteggono i diritti costituzionali delle donne.

Washington, DC-5 agosto: il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland annuncia un’indagine federale… [+] I dipartimenti di polizia di Phoenix e Phoenix in una conferenza stampa presso il Dipartimento di Giustizia di Washington, DC, il 5 agosto 2021. Garland ha affermato che il Dipartimento di Giustizia ha condotto indagini modello o pratica nei dipartimenti di polizia di Phoenix e Phoenix per determinare se hanno violato le leggi federali oi diritti costituzionali dei cittadini. (Foto di Kevin Dietzic/Getty Images)

Getty Images

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che proteggerà coloro che “cercano o forniscono servizi di salute riproduttiva” continuando ad applicare una legge federale chiamata “Legge sulla libertà di accesso alle cliniche”, che vieta la minaccia o l’uso della forza per “ferire, intimidire o interferire.” Molestare le persone che cercano l’aborto o forniscono servizi di aborto. La legge vieta inoltre a chiunque di sabotare deliberatamente qualsiasi struttura che fornisca servizi di salute riproduttiva. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che fornirà supporto alle forze dell’ordine federali in Texas e ha discusso di questioni relative alle forze dell’ordine con l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti e gli uffici dell’FBI nello stato. L’annuncio è stato fatto pochi giorni dopo che il presidente Joe Biden direttore Il suo governo ha preso provvedimenti per combattere la legge sull’aborto del Texas studiando gli “strumenti legali” che il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani e il Dipartimento di Giustizia possono utilizzare per aiutare a fornire opportunità di aborto.

Il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick B. Garland ha dichiarato in una dichiarazione: “Non tollereremo la violenza contro coloro che cercano o forniscono servizi di salute riproduttiva, ostruzione fisica o danni alla proprietà in violazione del FACE Act”.

Nuovo in Texas Legge restrittiva sull’aborto Firmato dal governatore Greg Abbott (R) a maggio ed entrato in vigore mercoledì, la Corte Suprema ha votato 5 a 4 per consentire l’entrata in vigore della legge. La legge vieta l’aborto dopo il rilevamento di un battito cardiaco fetale, che può essere rilevato dagli ultrasuoni a partire da circa sei settimane dal concepimento. Consente inoltre ai privati ​​cittadini di contribuire a far rispettare il divieto di aborto consentendo loro di intentare una causa contro chiunque possa “aiutare e favorire” un aborto, fino a un massimo di $ 10.000.Biden ha criticare La legge ha affermato di “violare palesemente” i diritti costituzionali stabiliti nella causa Roe v. Wade e ha affermato che il suo governo avrebbe “protetto e difeso” i diritti stabiliti dalla sentenza.

Anche le compagnie private si sono pubblicamente opposte alle leggi restrittive sull’aborto del Texas.Venerdì, le società di ride sharing Lyft e Uber hanno dichiarato separatamente che lo faranno Paga le spese legali Per qualsiasi conducente che è perseguito sotto la sua piattaforma per aver trasportato passeggeri in una clinica per sottoporsi ad un aborto, secondo la legge, questo può essere considerato come “aiutare e favorire” un aborto.Le app di incontri Match e Bumble dicono che lo faranno Crea fondi per aiutare I texani possono ottenere servizi di aborto.

Biden ha promesso di opporsi al divieto di aborto in Texas con “uno sforzo a livello di governo” (Forbes)

Il Texas ora ha la legge sull’aborto più severa negli Stati Uniti: cosa succede dopo? (Forbes)

Lyft e Uber propongono di pagare le spese legali per i conducenti perseguiti secondo le leggi sull’aborto del Texas (Forbes)

Per saperne di più