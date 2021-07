Il Dipartimento di Giustizia sta ancora cercando almeno 300 sospetti nelle rivolte del Campidoglio, incluso un piantatore di bombe a tubo, sei mesi dopo la rivolta – shareandstocks.com

Sebbene più di 500 persone siano state accusate per l’attacco, ha riferito l’Associated Press rapporto Un rapporto pubblicato martedì ha mostrato che il Dipartimento di Giustizia (DOJ) è ancora alla ricerca di centinaia di persone sospettate di aver partecipato alla rivolta del 6 gennaio, compresi alcuni responsabili dei crimini più gravi di quel giorno.

Washington, DC-6 gennaio: i manifestanti si sono riuniti in Campidoglio e hanno interrotto la riunione congiunta di… [+] Il 117esimo Congresso si terrà a Washington, DC, mercoledì 6 gennaio 2021. (Kent West Village/Los Angeles Times via Getty Images)

L’Associated Press ha analizzato l’FBI sito web Ha chiesto informazioni relative ai disordini in Campidoglio e ha scoperto che l’agenzia stava cercando aiuto per identificare circa 300 persone. L’agenzia ha rilasciato più di 900 foto di questi sospetti scomparsi elencati dall’FBI come “non identificati”. Tra coloro che stanno ancora lavorando duramente per arrestare le forze dell’ordine, una persona ha piazzato un tubo bomba (bomba) fuori dagli uffici dei comitati nazionali repubblicano e democratico la notte prima della rivolta. Non spento). L’FBI ha offerto una ricompensa di $ 100.000 per “ottenere informazioni sulla posizione, l’arresto e la condanna dell’attentatore dell’oleodotto”. lente Secondo i rapporti, è una persona che indossa una felpa grigia con cappuccio, maschera e guanti. Secondo l’Associated Press, il Dipartimento di Giustizia sta ancora cercando “molte persone accusate di aver aggredito le forze dell’ordine o di aver minacciato violentemente i giornalisti”. Ad esempio, l’FBI ha rilasciato un video che mostra un uomo non identificato che attacca un agente di polizia con un manganello, un altro uomo che strappa la maschera antigas di un poliziotto, urla e viene premuto da una folla inferocita alla porta.

L’FBI e il Dipartimento di Giustizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Il procuratore generale Merrick Garland ha annunciato il mese scorso che il Dipartimento di Giustizia aveva accusato più di 500 persone di aver partecipato all’attacco. Il 6 gennaio, più di una dozzina di imputati si sono dichiarati colpevoli, inclusi due membri dei “Guardians of Oaths”, un gruppo di miliziani di destra, che hanno ammesso di aver colluso con altri estremisti per impedire a Joe Biden di ottenere la certificazione del collegio elettorale.Il Dipartimento di Giustizia ha anche assistito alla prima sentenza di un imputato il 6 gennaio: una donna dell’Indiana si è dichiarata colpevole di un reato minore, ma non ha ricevuto alcun Vai in prigione.

Il governo ha avviato un’indagine marchio “Probabilmente il più complicato” nella storia del Dipartimento di Giustizia, e non farà che aumentare. Garland ha dichiarato alla fine del mese scorso che le autorità avevano arrestato il primo imputato accusato di aver aggredito membri dei media: ora 100 imputati sono stati arrestati con l’accusa di aver aggredito funzionari delle forze dell’ordine federali.

Il direttore dell’FBI Christopher Ray ha dichiarato al Comitato di sorveglianza della Camera a giugno che la sua agenzia ha ancora “centinaia di indagini ancora in corso”, comprese alcune accuse più gravi. “Questo è tutt’altro che finito”, ha sottolineato.

