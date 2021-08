Sono stati identificati anche Sidang Hitta e alti dirigenti di Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, Sidang Hitta e Salem Ould al-Hasan, nonché i leader di Al-Shabaab Ali Mohamed Rage e Abdikadir Mohamed Abdikadir, associati ad Al-Qaeda in Somalia, Brinken Say.

Brinken ha affermato di essere anche responsabile degli attacchi in Mozambico e in altre parti della Tanzania.

Il segretario di Stato americano Anthony Brinken ha dichiarato in una dichiarazione che includono Bonomad Machud Omar, il comandante militare anziano del ramo dello Stato islamico in Mozambico. Brinken ha affermato che un gruppo di estremisti guidati da Omar ha attaccato l’Amarula Hotel a Palma Town a marzo, uccidendo dozzine di persone.

