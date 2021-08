Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha recentemente subito un attacco informatico-Reuters Fox News

“Il dipartimento è seriamente responsabile della protezione delle sue informazioni e continua ad adottare misure per garantire che le informazioni siano protette. Per motivi di sicurezza, al momento non siamo in grado di discutere la natura o la portata di qualsiasi sospetto incidente di sicurezza informatica”, ha citato il Dipartimento di Stato Fox. portavoce come dire.

L’entità della violazione, le indagini sull’entità sospetta dietro di essa, le misure adottate per mitigarla e gli eventuali rischi operativi in ​​corso rimangono poco chiari.

Il giornalista ha aggiunto che la missione in corso del Dipartimento di Stato per evacuare gli americani e i rifugiati alleati in Afghanistan “non è interessata”.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.