Il direttore del CERN chiede una nuova normalità dopo la pandemia di coronavirus

Questi due Amministrazione Biden insieme a Parlamento europeo Sostenere l’abbandono della protezione della proprietà intellettuale per il vaccino Covid-19 in modo che i paesi possano permetterselo. Però, Lobbista medico Opporsi all’esenzione proposta.

Per garantire che tale cooperazione continui, soprattutto considerando il dibattito sulle esenzioni dai brevetti per i vaccini contro il coronavirus, Gianotti ha affermato che è importante un dialogo tra il governo e il settore privato.

Tuttavia, crede che si sia imparato molto dalla pandemia e che il mondo sia diverso. Gianotti spera che il mondo non torni alla “vecchia normalità”, ma spera che emerga una “nuova normalità”, basata sui principi positivi emersi durante questa crisi, come la cooperazione.

“Certo che c’è il pericolo, una volta che arriva la crisi, [is] Gianotti ha detto a Steve Sedgwick della CNBC all’annuale Forum Ambrosetti venerdì: Situato sulla riva del Lago di Como, in Italia.

Fabiola Gianotti, direttore generale del Centro europeo per la ricerca nucleare (CERN), interviene al 30° anniversario del World Wide Web tenutosi al Centro europeo per la ricerca nucleare (CERN) a Meyrin, vicino a Ginevra, il 12 marzo 2019.

Gianotti ha affermato che il dialogo tra pubblico e privato è importante per far sì che “prevalga l’interesse comune e prevalga la visione condivisa a lungo termine di ciò che è importante per l’umanità”. [over] Interessi personali, personali, nazionali e aziendali. “

Ritiene che in futuro debba essere adottato il “primo approccio ai valori” e la società si impegna a garantire che “la scienza e la conoscenza [are] Chiunque può accedere. “

Gianotti ha sottolineato che una delle principali lezioni della pandemia è che tali crisi hanno esacerbato le disuguaglianze in tutto il mondo, ampliato il divario tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo e coloro che non hanno accesso a “istruzione, tecnologia e assistenza sanitaria”. .